أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، عن قائمة منتخب مصر الرسمية للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا، خلال شهر ديسمبر الجاري.

وتستضيف المغرب النسخة المقبلة من بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة، من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل 2026.

وجاءت قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام منتخب نيجيريا يوم 14 ديسمبر الجاري باستاد القاهرة، ثم التوجه يوم 17 إلى المغرب، استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب .

مجموعة منتخب مصر في أمم أفريقيا:

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا، رفقة كل من: "جنوب أفريقيا، أنجولا وزيمبابوي".

ويستهل منتخب مصر مبارياته في بطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بمواجهة زيمبابوي يوم 22 ديسمبر الجاري، ثم يواجه جنوب أفريقيا يوم 26 من الشهر ذاته.

ويختتم المنتخب الوطني مبارياته في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا، بمواجهة نظيره أنجولا يوم 29 ديسمبر الجاري.

