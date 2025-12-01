تشكيل منتخب قطر الرسمي لمواجهة فلسطين في كأس العرب 2025

من ركلة حرة.. فيديو الهدف الأول لسوريا أمام تونس في كأس العرب

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي المدير الفني لمنتخب قطر، عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد فلسطين، في الجولة الأولي من بطولة كأس العرب 2025.

وتستضيف دولة قطر للمرة الثالثة فعاليات بطولة كأس العرب بعد نسختي 1998 و2021، لتصبح بذلك الدولة الأكثر استضافة للبطولة في تاريخها.

وجاء تشكيل منتخب قطر كالتالي:

محمود أبو ندى 21

لوكاس مينديز

أحمد علاء

أكرم عفيف (C)

أيوب محمد 13

الهاشمي الحسين

محمد مناعي

سلطان البريك

محمد خالد 19

أحمد فتحي 20

عاصم ماديبو 12

البدلاء:

شهاب الليثي

مشعل برشم

عيسى لآي

محمد وعد

طارق سلمان

عبدالعزيز حاتم

جاسم جابر

حمد مونتاري

ادميسلون جونيور

خالد علي

هامان الأمين

يوسف أيمن

مجموعات كأس العرب 2025

ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر، تونس، سوريا، فلسطين، بينما ضمت المجموعة الثانية كل من المغرب، السعودية، سلطنة عمان، جزر القمر، فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات مصر، الأردن، الإمارات، الكويت، أما المجموعة الرابعة والأخيرة فتضم منتخبات الجزائر، العراق، البحرين، السودان.

