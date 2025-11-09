الخصم المفضل الثاني.. ماذا قدم محمد صلاح أمام ماشستر سيتي؟

يستعد فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي مع مانشستر سيتي بالجولة الـ،11 من الدوري الإنجليزي.

يملك النجم المصري محمد صلاح سجلًا مميزًا أمام مانشستر سيتي، حيث يعد السماوي هو الخصم المفضل الثاني للفرعون المصري من حيث مساهماته الإجمالية في الأهداف.

حيث تمكن صلاح من صناعة 8 تمريرات حاسمة ضد فريق جوارديولا ليكون ثاني أفضل رقم له ضد فريق واحد بعد تسع تمريرات حاسمة ضد نيوكاسل يونايتد.

أرقام محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أرقام محمد صلاح أمام مانشستر سيتي كالتالي:

سجل محمد صلاح ضد مانشستر سيتي

خاض صلاح حتى الآن 23 مباراة ضد مانشستر سيتي

تمكن خلالها من تحقيق 9 انتصارات، مقابل 6 تعادلات و8 هزائم.

سجل النجم المصري 13 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن أول مشاركة لصلاح ضد مانشستر سيتي كانت بقميص تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2013-2014، وشارك لمدة 45 دقيقة فقط.

