كأس السوبر المصرى

سيراميكا كليوباترا

1 1
14:45

بيراميدز

كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

الخصم المفضل الثاني.. ماذا قدم محمد صلاح أمام ماشستر سيتي؟


كتب- محمد عبدالهادي:

02:28 م 09/11/2025
    محمد صلاح من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي 1
    ليفربول مانشستر سيتي محمد صلاح ناثان آكي
    محمد صلاح أمام مانشستر سيتي
    محمد صلاح ضد مانشستر سيتي (1)
    محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي

يستعد فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الأحد، عندما يلتقي مع مانشستر سيتي بالجولة الـ،11 من الدوري الإنجليزي.

يملك النجم المصري محمد صلاح سجلًا مميزًا أمام مانشستر سيتي، حيث يعد السماوي هو الخصم المفضل الثاني للفرعون المصري من حيث مساهماته الإجمالية في الأهداف.

حيث تمكن صلاح من صناعة 8 تمريرات حاسمة ضد فريق جوارديولا ليكون ثاني أفضل رقم له ضد فريق واحد بعد تسع تمريرات حاسمة ضد نيوكاسل يونايتد.

أرقام محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أرقام محمد صلاح أمام مانشستر سيتي كالتالي:

سجل محمد صلاح ضد مانشستر سيتي
خاض صلاح حتى الآن 23 مباراة ضد مانشستر سيتي
تمكن خلالها من تحقيق 9 انتصارات، مقابل 6 تعادلات و8 هزائم.
سجل النجم المصري 13 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن أول مشاركة لصلاح ضد مانشستر سيتي كانت بقميص تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي 2013-2014، وشارك لمدة 45 دقيقة فقط.

بالأرقام.. ماذا قدم توروب وأحمد عبدالرؤوف مع الأهلي والزمالك؟

أبرزهم رؤوف خليف.. 6 معلقين لمباراة نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول مانشستر سيتي أرقام محمد صلاح أمام سيتي ماتش سيتي وليفربول موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول الدوري الإنجليزي مباريات الدوري الإنجليزي

