مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

إلتشي

0 0
22:00

ريال سوسيداد

كأس العالم تحت 17 عاما

مصر

1 1
15:30

فنزويلا

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

0 0
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

إعلان

"رفقة عائلاتهم".. 15 صورة لاحتفال لاعبي منتخب مصر للناشئين بعد التعادل مع فنزويلا

كتب - يوسف محمد:

09:57 م 07/11/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    لاعبي منتخب الناشئين (9)
  • عرض 15 صورة
    لاعبي منتخب الناشئين (3)
  • عرض 15 صورة
    لاعبي منتخب الناشئين (5)
  • عرض 15 صورة
    لاعبي منتخب الناشئين (2)
  • عرض 15 صورة
    لاعبي منتخب الناشئين (18)
  • عرض 15 صورة
    لاعبي منتخب الناشئين (17)
  • عرض 15 صورة
    لاعبي منتخب الناشئين (16)
  • عرض 15 صورة
    لاعبي منتخب الناشئين (15)
  • عرض 15 صورة
    لاعبي منتخب الناشئين (14)
  • عرض 15 صورة
    لاعبي منتخب الناشئين (13)
  • عرض 15 صورة
    لاعبي منتخب الناشئين (12)
  • عرض 15 صورة
    لاعبي منتخب الناشئين (8)
  • عرض 15 صورة
    لاعبي منتخب الناشئين (11)
  • عرض 15 صورة
    لاعبي منتخب الناشئين (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفل لاعبو منتخب مصر للناشئين بشكل قوي، اليوم الجمعة، بعد التعادل مع منتخب فنزويلا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.

وكان منتخب مصر تعادل بهدف لمثله أمام نظيره المنتخب الفنزويلي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بمونديال الناشئين.

وعقب المباراة، احتفل الجهاز الفني ولاعبي منتخب الشباب بقوة مع الجماهير، التي تواجدت في المدرجات لدعم المنتخب، حيث اتجه أحمد الكاس وتبادل التحية مع الجماهير هو ولاعبي المنتخب.

وتوجه عدد من لاعبي المنتخب، إلى المدرجات للاحتفال رفقة أسرهم، حيث ظهر أحد لاعبي الفراعنة وهو يقبل رأس والدته، التي تواجدت لدعمه خلال البطولة.

وأعاد منتخب الناشئين إلى أذهان الجماهير المصرية، لقب منتخب الساجدين، الذي يطلق على منتخب مصر الأول، حيث عقب نهاية المباراة، كان أول شيء قام به الجهاز الفني واللاعبين، هو السجود على أرضية الملعب.

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، يليه منتخب فنزويلا بنفس الرصيد من النقاط.

أقرأ أيضًا:

"قبل مباراة إنجلترا".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى الدور المقبل بمونديال الناشئين؟

"صدارة ثنائية".. جدول ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم للناشئين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للناشئين منتخب فنزويلا كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما مصر وفنزويلا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)
- 20 صورة من جنازة والد محمد رمضان وغياب كبير لنجوم الفن