احتفل لاعبو منتخب مصر للناشئين بشكل قوي، اليوم الجمعة، بعد التعادل مع منتخب فنزويلا في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.

وكان منتخب مصر تعادل بهدف لمثله أمام نظيره المنتخب الفنزويلي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بمونديال الناشئين.

وعقب المباراة، احتفل الجهاز الفني ولاعبي منتخب الشباب بقوة مع الجماهير، التي تواجدت في المدرجات لدعم المنتخب، حيث اتجه أحمد الكاس وتبادل التحية مع الجماهير هو ولاعبي المنتخب.

وتوجه عدد من لاعبي المنتخب، إلى المدرجات للاحتفال رفقة أسرهم، حيث ظهر أحد لاعبي الفراعنة وهو يقبل رأس والدته، التي تواجدت لدعمه خلال البطولة.

وأعاد منتخب الناشئين إلى أذهان الجماهير المصرية، لقب منتخب الساجدين، الذي يطلق على منتخب مصر الأول، حيث عقب نهاية المباراة، كان أول شيء قام به الجهاز الفني واللاعبين، هو السجود على أرضية الملعب.

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، يليه منتخب فنزويلا بنفس الرصيد من النقاط.

