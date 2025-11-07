مباريات الأمس
الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

ريال سوسيداد

كأس العالم تحت 17 عاما

مصر

1 1
15:30

فنزويلا

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

كريمونيسي

"صدارة ثنائية".. جدول ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم للناشئين

كتب - يوسف محمد:

05:49 م 07/11/2025
    مهند الشامي يحتفل مع والدته بعد فوز منتخب مصر للناشئين (1)
    باسل محمد يقبل والدته بعد فوز منتخب مصر (2)
    مهند الشامي يحتفل مع والدته بعد فوز منتخب مصر للناشئين (2)
    باسل محمد يقبل والدته بعد فوز منتخب مصر (1)
    احتفال لاعبي منتخب مصر للناشئين (2)
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين
    منتخب مصر وهايتي بكأس العالم للناشئين

واصل منتخب مصر تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس، مستوياته المميزة في بطولة كأس العالم للناشئين، بعد التعادل بهدف لمثله اليوم أمام فنزويلا.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة مصر أمام فنزويلا، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية بمونديال الناشئين.

وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر للناشئين، رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 4، في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة بالبطولة، وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني فنزويلا.

وجاء ترتيب مجموعة مصر بالبطولة كالتالي

1- مصر، مباراتين، 4 نقاط

2- فنزويلا، مباراتين، 4 نقاط

3- إنجلترا، مباراتين، 3 نقاط

4- هايتي، مباراتين، دون نقاط

