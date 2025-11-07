"بعد التعادل مع هايتي".. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في كأس العالم للناشئين

واصل منتخب مصر تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس، مستوياته المميزة في بطولة كأس العالم للناشئين، بعد التعادل بهدف لمثله اليوم أمام فنزويلا.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة مصر أمام فنزويلا، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية بمونديال الناشئين.

وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر للناشئين، رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 4، في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة بالبطولة، وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني فنزويلا.

وجاء ترتيب مجموعة مصر بالبطولة كالتالي

1- مصر، مباراتين، 4 نقاط

2- فنزويلا، مباراتين، 4 نقاط

3- إنجلترا، مباراتين، 3 نقاط

4- هايتي، مباراتين، دون نقاط

أقرأ أيضًا:

"بعد التعادل مع هايتي".. موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في كأس العالم للناشئين

بيب جوارديولا ينتظر رقما قياسيا ضد ليفربول