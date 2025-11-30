"قد يضطر في هذه الحالة".. تقرير يكشف موقف ليفربول من بيع محمد صلاح

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحويل تأخره بهدف لفوز بثنائية على مستضيفه كريستال بالاس خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم فريق كريستال بالاس بهدف من ركلة جزاء بالدقيقة 36 عن طريق لاعبه ماتيتا قبل أن يتعادل جوشوا زيركزي بالدقيقة 54 ثم سجل ماونت الهدف الثاني بالدقيقة 63.

ترتيب مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ورفع فريق مانشستر يونايتد رصيده بعد الفوز إلى النقطة 21 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن كريستال بالاس صاحب المركز السابع.

ملخص مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد:

بدأت المباراة بمحاولات من لاعبي مانشستر يونايتد فسدد لاعبه كاسيميرو كرة قوية تصدى لها حارس مرمى كريستال بالاس بالدقيقة الأولى ثم توقف اللعب بالدقيقة 4 لعلاج لاعب كريستال بالاس إسماعيلا سار.

وتصدى دفاع كريستال بالاس في الدقيقة 6 لتمريرة من دالوت لاعب مانشستر يونايتد داخل منطقة الجزاء فيما سدد لاعب كريستال بالاس ماتيتيا كرة قوية بالدقيقة 8 مرات بجانب المرمى.

وأرسل برونو فيرنانيدز لاعب مانشستر يونايتد كرة عرضية بالدقيقة 10 داخل منطقة جزاء كريستال بالاس حولها كاسيميرو برأسه بجوار المرمى.

وسدد لاعب كريستال بالاس أدم وارتون كرة قوية في الدقيقة 13 تصدى لها حارس مرمى يونايتد فيما أخطأ دفاع يونايتد في الدقيقة 15 في إبعاد كرة طولية لتصل إلى لاعب كريستال بالاس ماتياي الذي سدد كرة قوية ولكن على يمين المرمى.

ووصلت عرضية جديدة في الدقيقة 20 للاعب كريستال بالاس ريتشاردز الذي حولها برأسه بجانب المرمى ثم سدد لاعب كريستال بالاس بيريمي بينو في الدقيقة التالية كرة قوية مرت بجانب المرمى.

وعاد كريستال بالاس بتسديدة جديدة في الدقيقة 24 عن طريق اللاعب دايتشي كامادا تصدى لها حارس مرمى يونايتد بالدقيقة 24.

احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح كريستال بالاس بالدقيقة 32 سددها اللاعب ماتيتيا ولكن ألغاها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو لخطأ في التسديد وطلب بإعادتها ليسجلها في المرة الثانية أيضًا.

وسدد لاعب مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز كرة قوية في الدقيقة 41 مرت أعلى المرمى وتصدى حارس مرمى مانشستر يونايتد في الدقيقة 45+1 لتسديدة لاعب كريستال بالاس انكيتياه.

ونجح مانشستر يونايتد مع بداية الشوط الثاني من إدراك التعادل بهدف سجله لاعبه جوشوا زيركزي بالدقيقة 55 بعدما وصلته كرة ثابتة نفذها زميله برونو ليسددها هو في الشباك.

GOAL!



All square at Selhurst Park 🤝



Joshua Zirkzee produces a brilliant finish from a tight angle!#beINPL #CRYMUN #MUFC pic.twitter.com/vUq6Ur9zjI — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 30, 2025

وتصدى دفاع مانشستر يونايتد بالدقيقة 57 لتسديدة قوية من لاعب كريستال بالاس نيكيتاه ثم سدد زميله ماتيتا كرة قوية في الدقيقة 61 مرت بعيدة عن الملعب.

وعاد برونو ليصنع هدفًا جديدًا بعد تمريرة لزميله ماونت الذي سددها في شباك كريستال بالاس بالدقيقة 63.

GOAL!



Mason Mount fires low and hard to complete the @ManUtd turnaround at Selhurst Park 👹



Can Palace respond...?#beINPL #CRYMUN #MUFC pic.twitter.com/YjaTDxH8C6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 30, 2025

وسدد لاعب يونايتد أمادو ديالو كرة قوية في الدقيقة 65 مرت أعلى مرمى كريستال بالاس ثم حول نيكيتاه لاعب كريستال بالاس كرة عرضية وصلته بالدقيقة 69 داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد برأسه خارج المرمى.

وعاد دالوت لاعب مانشستر يونايتد بتسديدة قوية في الدقيقة 76 علت مرمى كريستال بالاس ثم سدد زميله مبيومو كرة ضعيفة بالدقيقة 77 وصلت سهلة ليد حارس مرمى كريستال بالاس.

وسدد ماونت كرة قوية في الدقيقة 82 تصدى لها دفاع كريستال بالاس ودفع المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد روبين أموريم باللاعب ليساندرو مارتينيز بدلاً من لوك شاو.

وسدد لاعب مانشستر يونايتد مبويمو كرة قوية جديدة في الدقيقة 85 مرت بجانب مرمى كريستال بالاس.

