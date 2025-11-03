مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
20:00

البنك الاهلي

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

- -
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال آسيا للنخبة

السد القطري

- -
18:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

"ذكرى سيئة وانتصارات كثيرة".. ماذا قدم محمد صلاح في مواجهاته السابقة أمام ريال مدريد؟

كتب - يوسف محمد:

11:38 م 03/11/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    مباراة ريال مدريد وليفربول
  • عرض 20 صورة
    احتفال محمد صلاح بهدفه (5)
  • عرض 20 صورة
    احتفال محمد صلاح بهدفه (2)
  • عرض 20 صورة
    احتفال محمد صلاح بهدفه (1)
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح ضد أستون فيلا
  • عرض 20 صورة
    إصابة محمد صلاح أمام ريال مدريد (1)
  • عرض 20 صورة
    إصابة محمد صلاح أمام ريال مدريد (6)
  • عرض 20 صورة
    إصابة محمد صلاح أمام ريال مدريد (5)
  • عرض 20 صورة
    إصابة محمد صلاح أمام ريال مدريد (3)
  • عرض 20 صورة
    إصابة محمد صلاح أمام ريال مدريد (2)
  • عرض 20 صورة
    إصابة محمد صلاح أمام ريال مدريد (4)
  • عرض 20 صورة
    صلاح أمام ريال مدريد
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح - كورتوا - ريال مدريد - ليفربول
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح - ليفربول - كورتوا - ريال مدريد
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح يهدر ركلة جزاء أمام ريال مدريد
  • عرض 20 صورة
    ركلة جزاء محمد صلاح المهدرة أمام ريال مدريد
  • عرض 20 صورة
    إصابة محمد صلاح أمام ريال مدريد (3)
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح ضد ريال مدريد
  • عرض 20 صورة
    ليفربول ريال مدريد محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم، متابعة واحدة من أهم مباريات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، حينما يلاقي ريال مدريد نظيره ليفربول غدا الثلاثاء.

ويحل فريق ريال مدريد ضيفا على ليفربول غدا الثلاثاء، في ملعب "الأنفيلد"، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ليفربول إلى مواصلة استفاقته، وتحقيق الفوز على حساب ريال مدريد غدا، بعدما حقق الفوز في مباراته الماضية على حساب أستون فيلا بثنائية نظيفة، في بطولة الدوري.

أرقام محمد صلاح في مواجهات ريال مدريد

ويطمح النجم المصري، في استعادة بريقه وتألقه مع الريدز، بعدما تراجع مستواه بعض الشيء خلال الفترة الماضية، حيث لم يسجل في النسخة الحالية من دوري الأبطال حتى الآن.

وتعد مواجهات ريال مدريد ليست الأفضل للنجم المصري محمد صلاح من ناحية الأرقام الفردية، حيث خلال 9 مباريات سابقة لعبها صلاح أمام الريال بقميص كلا من ليفربول وروما الإيطالي، لم يتمكن من تسجيل سوى هدفين فقط.

وخلال 9 مباريات سابقة لعبها صلاح أمام ريال مدريد، تمكن من تحقيق الفوز في 5 مباريات، تلقى الهزيمة في 3 مباريات وحضر التعادل في لقاء واحد.

وسجل صلاح في مرمى ريال مدريد هدفين فقط، واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة.

والمباريات الـ 9 التي خاضها صلاح أمام ريال مدريد، لم تكن جميعها بقميص ليفربول، حيث خاض مباراتين من قبل، بقميص فريق روما، خلال تواجده في صفوف الفريق الإيطالي.

والمواجهة الأخيرة بين ليفربول وريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي حملت ذكرى سيئ للنجم المصري، على الرغم من تحقيق فريقه الفوز خلالها بهدفين دون مقابل، إلا أن صلاح لم يتمكن من تسجيل أي هدف بل وأهدر ركلة جزاء في اللقاء.

ولعل أكثر المباريات المرتبطة في أذهان جماهير كرة القدم، وبين صلاح وريال مدريد، هي مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018، والتي تعرض خلالها محمد صلاح لإصابة قوية في الكتف بعد تدخل قوي من راموس مدافع ريال مدريد آنذاك.

أقرأ أيضًا:

"موقف صلاح".. الكشف عن التشكيل الأفضل في العالم لعام 2025 من رابطة اللاعبين المحترفين

"لن أكون متواضعًا".. رد حاسم من رونالدو على السؤال الصعب بخصوص ميسي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ريال مدريد وليفربول دوري أبطال أرووبا أرقام صلاح أمام ريال مدريد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور
أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير