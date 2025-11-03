مجموعة الأهلي في أفريقيا.. شبيبة القبائل يفوز برباعية في الدوري الجزائري

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم، متابعة واحدة من أهم مباريات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، حينما يلاقي ريال مدريد نظيره ليفربول غدا الثلاثاء.

ويحل فريق ريال مدريد ضيفا على ليفربول غدا الثلاثاء، في ملعب "الأنفيلد"، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ليفربول إلى مواصلة استفاقته، وتحقيق الفوز على حساب ريال مدريد غدا، بعدما حقق الفوز في مباراته الماضية على حساب أستون فيلا بثنائية نظيفة، في بطولة الدوري.

أرقام محمد صلاح في مواجهات ريال مدريد

ويطمح النجم المصري، في استعادة بريقه وتألقه مع الريدز، بعدما تراجع مستواه بعض الشيء خلال الفترة الماضية، حيث لم يسجل في النسخة الحالية من دوري الأبطال حتى الآن.

وتعد مواجهات ريال مدريد ليست الأفضل للنجم المصري محمد صلاح من ناحية الأرقام الفردية، حيث خلال 9 مباريات سابقة لعبها صلاح أمام الريال بقميص كلا من ليفربول وروما الإيطالي، لم يتمكن من تسجيل سوى هدفين فقط.

وخلال 9 مباريات سابقة لعبها صلاح أمام ريال مدريد، تمكن من تحقيق الفوز في 5 مباريات، تلقى الهزيمة في 3 مباريات وحضر التعادل في لقاء واحد.

وسجل صلاح في مرمى ريال مدريد هدفين فقط، واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة.

والمباريات الـ 9 التي خاضها صلاح أمام ريال مدريد، لم تكن جميعها بقميص ليفربول، حيث خاض مباراتين من قبل، بقميص فريق روما، خلال تواجده في صفوف الفريق الإيطالي.

والمواجهة الأخيرة بين ليفربول وريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي حملت ذكرى سيئ للنجم المصري، على الرغم من تحقيق فريقه الفوز خلالها بهدفين دون مقابل، إلا أن صلاح لم يتمكن من تسجيل أي هدف بل وأهدر ركلة جزاء في اللقاء.

ولعل أكثر المباريات المرتبطة في أذهان جماهير كرة القدم، وبين صلاح وريال مدريد، هي مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018، والتي تعرض خلالها محمد صلاح لإصابة قوية في الكتف بعد تدخل قوي من راموس مدافع ريال مدريد آنذاك.

