ثلاثي عربي.. مجموعة نارية للنادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد القرش

02:25 م 03/11/2025

فريق الأهلي

أسفرت قرعة دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت اليوم الإثنين، عن تواجد فريق الأهلي بالمجموعة الثانية.

ووقع المارد الأحمر في المجموعة ال مع كل من: شبيبة القبائل الجزائري - الجيش الملكي المغربي - يانج أفريكانز التنزاني.

وتقام قرعة دور مجموعات بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية 2025/26 الآن، في المدينة الجنوب إفريقية جوهانسبرج.

تصنيف أندية دوري أبطال أفريقيا

التصنيف الأول: الأهلي المصري - صنداونز الجنوب أفريقي - الترجي التونسي - نهضة بركان المغربي.

التصنيف الثاني: سيمبا التنزاني - بيراميدز المصري - الهلال السوداني - يانج أفريكانز التنزاني.

التصنيف الثالث: بترو أتليتكو الأنجولي - الجيش الملكي المغربي - مولودية الجزائر - ريفرز يونايتد النيجيري.

التصنيف الرابع: شبيبة القبائل الجزائري - الملعب المالي - سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي - باور ديناموز الزامبي.

