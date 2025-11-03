ثلاثي عربي.. مجموعة نارية للنادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
كتب : محمد القرش
فريق الأهلي
أسفرت قرعة دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت اليوم الإثنين، عن تواجد فريق الأهلي بالمجموعة الثانية.
ووقع المارد الأحمر في المجموعة ال مع كل من: شبيبة القبائل الجزائري - الجيش الملكي المغربي - يانج أفريكانز التنزاني.
وتقام قرعة دور مجموعات بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية 2025/26 الآن، في المدينة الجنوب إفريقية جوهانسبرج.
تصنيف أندية دوري أبطال أفريقيا
التصنيف الأول: الأهلي المصري - صنداونز الجنوب أفريقي - الترجي التونسي - نهضة بركان المغربي.
التصنيف الثاني: سيمبا التنزاني - بيراميدز المصري - الهلال السوداني - يانج أفريكانز التنزاني.
التصنيف الثالث: بترو أتليتكو الأنجولي - الجيش الملكي المغربي - مولودية الجزائر - ريفرز يونايتد النيجيري.
التصنيف الرابع: شبيبة القبائل الجزائري - الملعب المالي - سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي - باور ديناموز الزامبي.