تفوق مصري خالص.. المصري والزمالك يتصدران المجموعة الرابعة بالكونفدرالية

كتب : محمد القرش

05:44 م 29/11/2025
سقط نادي الزمالك في فخّ التعادل مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025/26.

وافتتح الزمالك التسجيل عن طريق المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة الثالثة من شوط المباراة الأول، قبل أن يسجّل محمد صبحي هدفًا عكسيًا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ترتيب الزمالك

رفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط، بعد فوزه على زيسكو يونايتد بهدف نظيف في الجولة الأولى، وتعادله مع كايزر تشيفز في الجولة الثانية.

ويتصدّر المصري جدول ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الكونفدرالية بالعلامة الكاملة، بعد فوزه على كايزر تشيفز ثم زيسكو يونايتد.

ترتيب مجموعة الزمالك

1.المصري - 6 نقاط

2.الزمالك - 4 نقاط

3.كايزر تشيفز - نقطة

4.زيسكو يونايتد - دون نقاط

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

