"متحاولش تبقى محايد".. مشادة كلامية بين وائل جمعة ومقدم ستوديو بي إن سبورتس

كتب - يوسف محمد:

02:32 ص 29/11/2025
    وائل جمعة
    وائل جمعة رفقة أفراد عائلته (16) (1)
    وائل جمعة
    وائل جمعة
    وائل جمعة
    وائل جمعة
    وائل جمعة
    وائل جمعة
    وائل جمعة

دخل وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في مشادة كلامية قوية مع مقدم ستوديو "بي إن سبورتس"، بين شوطي مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأبدى جمعة غضبه من محاولة مقدم ستوديو "بي إن سبورتس"، منع جمعة من الحديث بشكل كامل عن اللقاء والتعبير عن رأيه في ركلة الجزاء، التي تم احتسابها ضد الأهلي أمام الجيش الملكي.

وقال جمعة عبر قناة "بي إن سبورتس": "كلمة فضيحة، أقل ما يقال على ركلة الجزاء التي تم احتسابها للجيش الملكي أمام الأهلي".

وخلال حديث جمعة عن ركلة الجزاء ووصفها بالفضيحة، قاطعه مقدم الاستوديو، سنعود مرة آخرى إلى هذه اللعبة وركلة الجزاء، لينفعل جمعة بشكل كبير، قائلا: "متحاولش تبين أنك محايد وتيجي مع الجانب المغربي، علشان ميتقلش أنك مصري".

ويذكر أن التعادل الإيجابي بهدف لمثله، كان قد حسم نتيجة مباراة النادي الأهلي أمام الجيش الملكي، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

