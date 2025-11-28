مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

ريفرز يونايتد

1 2
18:00

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا

شبيبة القبائل

0 0
18:00

يانج افريكانز

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

- -
21:30

لايبزيج

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

1 3
19:30

القادسية

مجموعة الأهلي.. التعادل يحسم نتيجة مباراة شبيبة القبائل ويانج أفريكانز

كتب : مصطفى الجريتلي

08:13 م 28/11/2025

شبيبة القبائل

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة شبيبة القبائل الجزائري وضيفه يانج أفريكانز التنزاني التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة شبيبة القبائل ويانج أفريكانز

التعادل رفع رصيد فريق يانج أفريكانز إلى النقطة 4 متصدرًا جدول ترتيب مجموعته مؤقتًا بفارق نقطة عن الأهلي الوصيف المتبقي له مباراة الجولة الثانية.

وعلى الجانب الآخر حصد فريق شبيبة القبائل نقطته الأولى بعدما خسر في الجولة الأولى أمام الأهلي ليحتل المركز الثالث برصيد نقطة، فيما يتذيل فريق الجيش الملكي الترتيب بدون نقاط قبل مواجهة الأهلي.

موعد مباراة الجيش الملكي والأهلي

فريق الجيش الملكي سيستضيف نظيره الأهلي عند التاسعة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية.

وكان فريق شبيبة القبائل قد خسر برباعية مقابل هدف على يد مستضيفه الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى، فيما فاز يانج أفريكانز بهدف نظيف على حساب ضيفه الجيش الملكي ضمن منافسات الجولة ذاتها.

استغلال نقاط القوة والضعف.. ماذا فعل مدرب الزمالك مع اللاعبين قبل مواجهة كايزر تشيفز؟

اكتسح ليبيا بـ12 هدفاً.. منتخب مصر للشابات يتأهل لنهائي شمال أفريقيا

شبيبة القبائل يانج افريكانز دوري أبطال أفريقيا نتيجة مباراة شبيبة القبائل ويانج أفريكانز

