كشف النجم الأرجنتيني السابق جونزالو هيجواين عن اللحظات الصعبة التي عاشها بعد خسارة منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014، وكيف كان موقف ليونيل ميسي حاسمًا في رفع معنوياته وتجاوز شعوره بالذنب بسبب الفرصة الضائعة.

كشف جونزالو هيجواين، نجم المنتخب الأرجنتيني السابق، عن موقف مؤثر بعد خسارة نهائي كأس العالم 2014.، حيث قال في تصريحات صحفية: "بعد المباراة، في غرفة الملابس، لم يتحدث معي أحد بسبب الفرصة الضائعة، شعرت بالذنب، وكان البعض ينظر إليّ بغضب، لكن ميسي فاجأني واحتضنني قائلاً: 'لا بأس، هذه هي كرة القدم. لقد وصلنا إلى النهائي، نحن أبطال'".

وأضاف هيجواين أن المدرب كان يفكر في استبعاده من المنتخب بعد تلك المباراة، لكن ميسي تدخل قائلاً إن هيجواين لا يتحمل مسؤولية الخسارة وحده، وأن كل اللاعبين يرتكبون الأخطاء، وبفضل دعم ميسي، استدعاه المدرب مرة أخرى للمنتخب.

وختم جونزالو حديثه قائلاً: "لو لم يكن ميسي بجانبي، لكنت أحمل الشعور بالذنب حتى اليوم، أنا سعيد جدًا من أجله لأنه فاز بكأس العالم، فهو يستحق ذلك، لديه قلب كبير".