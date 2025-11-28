مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

1 2
15:00

المصري

الكونفيدرالية الأفريقية

عزام يونايتد

- -
18:00

الوداد البيضاوي

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

"شعرت بالذنب".. هيجواين يكشف موقف ميسي المؤثر بعد خسارة كأس العالم 2014

كتب : محمد القرش

02:01 م 28/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    هيجواين
  • عرض 8 صورة
    هيجواين مهاجم اليوفي
  • عرض 8 صورة
    النجم الأرجنتيني هيجواين
  • عرض 8 صورة
    جونزالو هيجواين
  • عرض 8 صورة
    الأرجنتيني جونزالو هيجواين
  • عرض 8 صورة
    هيجواين
  • عرض 8 صورة
    هيجواين لاعب الأرجنتين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف النجم الأرجنتيني السابق جونزالو هيجواين عن اللحظات الصعبة التي عاشها بعد خسارة منتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014، وكيف كان موقف ليونيل ميسي حاسمًا في رفع معنوياته وتجاوز شعوره بالذنب بسبب الفرصة الضائعة.

كشف جونزالو هيجواين، نجم المنتخب الأرجنتيني السابق، عن موقف مؤثر بعد خسارة نهائي كأس العالم 2014.، حيث قال في تصريحات صحفية: "بعد المباراة، في غرفة الملابس، لم يتحدث معي أحد بسبب الفرصة الضائعة، شعرت بالذنب، وكان البعض ينظر إليّ بغضب، لكن ميسي فاجأني واحتضنني قائلاً: 'لا بأس، هذه هي كرة القدم. لقد وصلنا إلى النهائي، نحن أبطال'".

وأضاف هيجواين أن المدرب كان يفكر في استبعاده من المنتخب بعد تلك المباراة، لكن ميسي تدخل قائلاً إن هيجواين لا يتحمل مسؤولية الخسارة وحده، وأن كل اللاعبين يرتكبون الأخطاء، وبفضل دعم ميسي، استدعاه المدرب مرة أخرى للمنتخب.

وختم جونزالو حديثه قائلاً: "لو لم يكن ميسي بجانبي، لكنت أحمل الشعور بالذنب حتى اليوم، أنا سعيد جدًا من أجله لأنه فاز بكأس العالم، فهو يستحق ذلك، لديه قلب كبير".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميسي كأس العالم كأس العالم 2014 ليونيل ميسي هيجواين جونزالو هيجواين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حريق ضخم يلتهم ستوديو مصر بالمريوطية.. والحماية المدنية تحاول السيطرة
"لما جالي الدور عيطت".. بطلة "كارثة طبيعية" تتحدث لمصراوي عن كواليس المسلسل
بعد فيديو "استغاثة معلمة من طلاب".. تعليم الإسكندرية تُصدر بيانًا عاجلًا (صور)