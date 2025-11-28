تشكيل المصري لمواجهة زيسكو يونايتد في كأس الكونفدرالية
كتب : محمد القرش
مباراة المصري وكايزر تشيفز
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بقيادة نبيل الكوكي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة زيسكو يونايتد ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2025/26.
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مواجهة زيسكو يونايتد بالتشكيل التالي:
تشكيل المصري
حراسة المرمى: محمود حمدي.
خط الدفاع: كريم العراقي - محمد هاشم - خالد صبحي - أحمد أيمن منصور.
خط الوسط الدفاعي: بونور موجيشا - محمود حمادة.
خط الوسط الهجومي: عبد الرحيم دغموم - حسن علي - أحمد القرموطي.
الهجوم: منذر طمين.
البدلاء: عصام ثروت - عمرو سعداوي - أحمد علي عامر - كريم بامبو - ميدو جابر - محمد الشامي - إيدو كينجسلي - محمود أشرف - أحمد شرف.
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية.