مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

- -
15:00

المصري

الكونفيدرالية الأفريقية

عزام يونايتد

- -
18:00

الوداد البيضاوي

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يفوز على برشلونة في البطولة الدولية تحت 16 عاما

كتب : محمد القرش

01:15 م 28/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    هلي ضد برشلونة تحت 16 عاما
  • عرض 11 صورة
    هلي ضد برشلونة تحت 16 عاما
  • عرض 11 صورة
    هلي ضد برشلونة تحت 16 عاما
  • عرض 11 صورة
    هلي ضد برشلونة تحت 16 عاما
  • عرض 11 صورة
    هلي ضد برشلونة تحت 16 عاما
  • عرض 11 صورة
    هلي ضد برشلونة تحت 16 عاما
  • عرض 11 صورة
    هلي ضد برشلونة تحت 16 عاما
  • عرض 11 صورة
    هلي ضد برشلونة تحت 16 عاما
  • عرض 11 صورة
    هلي ضد برشلونة تحت 16 عاما
  • عرض 11 صورة
    هلي ضد برشلونة تحت 16 عاما

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استهل فريق الناشئين بالنادي الأهلي مواليد 2009 مشواره في بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عامًا بالفوز على برشلونة الإسباني بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الأولى من البطولة التي تُقام على ملاعب الأهلي بفرع مدينة نصر.

سجل أحمد عبد الهادي الهدف الأول للأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة عرضية مميزة من الجبهة اليسرى، وأضاف محمد شادي الهدف الثاني برأسية رائعة بعد عرضية من مهند عبد النبي على الجبهة اليمنى، فيما قلص لوكاس أوجناسيان الفارق بتسجيل هدف برشلونة الوحيد.

وشهدت المباراة التشكيل التالي لفريق الأهلي مواليد 2009:

حراسة المرمى: محمد عبيد.

خط الدفاع: سيف تامر - محمد حمدي قمر - عمر عبد العزيز - آدم يوسف.

خط الوسط: شوقي السعيد - مهند عبد النبي - سيف كريم - أحمد عبد الهادي - مصطفى فرج.

الهجوم: محمد شادي.

ويضم الجهاز الفني: محمد عز مديرًا فنيًا، تامر مرسي مدربًا عامًا، إيهاب خميس مدرب حراس المرمى، عبد الرحمن سعيد إداري الفريق، محمد إمام طبيب الفريق، عبد الله سمير مخطط الأحمال، وإبراهيم رشاد أخصائي التدليك.

تستمر فعاليات النسخة الأولى من بطولة الأهلي الدولية لكرة القدم تحت 16 عامًا على ملاعب النادي بمدينة نصر خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ضد برشلونة الأهلي تحت 16 عاما برشلونة تحت 16 عاما الأهلي يفوز على برشلونة بطولة الأهلي الدولية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"لما جالي الدور عيطت".. بطلة "كارثة طبيعية" تتحدث لمصراوي عن كواليس المسلسل
بعد فيديو "استغاثة معلمة من طلاب".. تعليم الإسكندرية تُصدر بيانًا عاجلًا (صور)