استهل فريق الناشئين بالنادي الأهلي مواليد 2009 مشواره في بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عامًا بالفوز على برشلونة الإسباني بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الأولى من البطولة التي تُقام على ملاعب الأهلي بفرع مدينة نصر.

سجل أحمد عبد الهادي الهدف الأول للأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة عرضية مميزة من الجبهة اليسرى، وأضاف محمد شادي الهدف الثاني برأسية رائعة بعد عرضية من مهند عبد النبي على الجبهة اليمنى، فيما قلص لوكاس أوجناسيان الفارق بتسجيل هدف برشلونة الوحيد.

وشهدت المباراة التشكيل التالي لفريق الأهلي مواليد 2009:

حراسة المرمى: محمد عبيد.

خط الدفاع: سيف تامر - محمد حمدي قمر - عمر عبد العزيز - آدم يوسف.

خط الوسط: شوقي السعيد - مهند عبد النبي - سيف كريم - أحمد عبد الهادي - مصطفى فرج.

الهجوم: محمد شادي.

ويضم الجهاز الفني: محمد عز مديرًا فنيًا، تامر مرسي مدربًا عامًا، إيهاب خميس مدرب حراس المرمى، عبد الرحمن سعيد إداري الفريق، محمد إمام طبيب الفريق، عبد الله سمير مخطط الأحمال، وإبراهيم رشاد أخصائي التدليك.

تستمر فعاليات النسخة الأولى من بطولة الأهلي الدولية لكرة القدم تحت 16 عامًا على ملاعب النادي بمدينة نصر خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري.