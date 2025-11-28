يستعد منتخب سوريا لخوض منافسات بطولة كأس العرب بروح جديدة وطموح واضح، وسط تحديات عديدة تواجه الفريق، وفي تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، كشف خالد غنيم، مساعد مدرب المنتخب، عن رؤية الجهاز الفني للبطولة، ومستوى المنتخب، والخطط التي تم تنفيذها لتطوير الأداء.

وأوضح غنيم أن العقبات التي تواجه المنتخب واضحة لأي متابع؛ فالوضع السياسي في البلاد، وغياب اتحاد منتخب خلال الفترة الماضية، وتوقف الدوري لفترات طويلة، إلى جانب غياب بعض العناصر الأساسية والإصابات، كلها عوامل أثرت على الفريق. ومع ذلك، يرى أن الروح العالية لدى اللاعبين تساعد على تخفيف عبء هذه الصعوبات وتسهيل عمل الجهاز الفني.

وأشار إلى أن العمل خلال الأشهر الماضية انصب على الجوانب الفنية، حيث ركز الجهاز على تطوير بناء اللعب، الهجمات، والتحولات، بالإضافة إلى تحسين التمركز الدفاعي وشكل الضغط داخل الملعب. كما تم العمل على تحسين قدرة اللاعبين على اتخاذ القرار بسرعة ودقة تحت ضغط المباريات.

ولم يغفل الجهاز الفني الجانب النفسي للاعبين، مؤكداً أن التعامل مع الأخطاء واتخاذ القرار الصحيح في اللحظات الحرجة يمثل عنصرًا حاسمًا للنجاح، وأضاف غنيم أن التركيز على هذا الجانب ساعد اللاعبين على السيطرة على ضغط الجمهور ونتائج المباريات، مما عزز ثقتهم بأنفسهم على أرض الملعب.

واختتم غنيم حديثه بالإشارة إلى أن هذه الخطوات التطويرية أثمرت بوضوح في تعزيز شخصية الفريق التكتيكية، وقدرته على المنافسة أمام أي منتخب مهما كان اسمه، مؤكداً أن المشاركة في البطولة تمثل فرصة مثالية لإظهار قدرات المنتخب السورية على المستوى العربي.