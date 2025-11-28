مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الكونفيدرالية الأفريقية

زيسكو

- -
15:00

المصري

الكونفيدرالية الأفريقية

عزام يونايتد

- -
18:00

الوداد البيضاوي

الدوري الألماني

مونشنجلادباخ

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

04:27 ص 28/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مران الأهلي (2)
  • عرض 10 صورة
    مران الأهلي (16)
  • عرض 10 صورة
    مران الأهلي (17)
  • عرض 10 صورة
    مران الأهلي (22)
  • عرض 10 صورة
    مران الأهلي (21)
  • عرض 10 صورة
    مران الأهلي (20)
  • عرض 10 صورة
    مران الأهلي (19)
  • عرض 10 صورة
    مران الأهلي (15)
  • عرض 10 صورة
    مران الأهلي (12)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الجيش الملكي المغربي اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

وتقام مباراة المارد الأحمر اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/26.

وتنقل مباراة النادي الأهلي، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والتي خصصت قناة "بي إن سبورتس 1" لنقل المباراة.

ترتيب الفريقين في جدول دوري أبطال أفريقيا

ويذكر أن الأهلي يحتل المركز الأول في المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط بينما يحتل الجيش الملكي المركز الثالث دون أي رصيد من النقاط.

أقرأ أيضًا:

تفاصيل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والجيش الملكي بدوري الأبطال

طعن وفسخ تعاقد.. أحدث تطورات أزمة رمضان صبحي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي دوري أبطال أفريقيا موعد مباراة الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان