يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الجيش الملكي المغربي اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

وتقام مباراة المارد الأحمر اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025/26.

وتنقل مباراة النادي الأهلي، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والتي خصصت قناة "بي إن سبورتس 1" لنقل المباراة.

ترتيب الفريقين في جدول دوري أبطال أفريقيا

ويذكر أن الأهلي يحتل المركز الأول في المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط بينما يحتل الجيش الملكي المركز الثالث دون أي رصيد من النقاط.

