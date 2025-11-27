منتخب مصر ينهي معسكره التحضيري استعداداً لـ كأس العرب

أنهى منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب تحضيراته الفنية داخل مركز المنتخبات الوطنية، وذلك قبل ساعات من سفر البعثة إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في المنافسات المرتقبة.

ومن المقرر أن تغادر البعثة المصرية تحت قيادة المدير الفني حلمي طولان، مطار القاهرة صباح يوم الجمعة متوجهة إلى قطر، إذ يبدأ الفراعنة مرحلته النهائية قبل انطلاق مشواره في البطولة.

ويشارك المنتخب الوطني في النسخة الحالية من كأس العرب ضمن المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات الأردن والإمارات والكويت.