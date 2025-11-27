مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

سموحة

3 1
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

بتروجت

1 0
19:30

وادي دجلة

الدوري الأوروبي

بورتو

3 0
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

1 3
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

2 1
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

2 0
22:00

مالمو

الدوري الأوروبي

جينك

2 0
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

1 0
22:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

ريال بيتيس

2 1
22:00

أوتريخت

دوري المؤتمر الأوروبي

ستراسبورج

0 1
22:00

كريستال بالاس

جميع المباريات

إعلان

منتخب مصر ينهي معسكره التحضيري استعداداً لـ كأس العرب

كتب : نهي خورشيد

11:15 م 27/11/2025

منتخب مصر الثاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أنهى منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب تحضيراته الفنية داخل مركز المنتخبات الوطنية، وذلك قبل ساعات من سفر البعثة إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في المنافسات المرتقبة.

ومن المقرر أن تغادر البعثة المصرية تحت قيادة المدير الفني حلمي طولان، مطار القاهرة صباح يوم الجمعة متوجهة إلى قطر، إذ يبدأ الفراعنة مرحلته النهائية قبل انطلاق مشواره في البطولة.

ويشارك المنتخب الوطني في النسخة الحالية من كأس العرب ضمن المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات الأردن والإمارات والكويت.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الثاني طولة كأس العرب المدير الفني حلمي طولان منتخب مصر الثاني ينهي معسكره

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان