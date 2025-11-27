أهداف مباراة أرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا
كتب - محمد عبد السلام:
نجح فريق آرسنال من تحقيق الفوز على نظيره الألماني بايرن ميونخ بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا.
وسجل أهداف آرسنال كلا من: يوريان تيمبر في الدقيقة 22، نوني مادويكي في الدقيقة 69، جابريل مارتينلي في الدقيقة 77.
وسجل هدف بايرن ميونخ الوحيد في المباراة اللاعب لينارت كارل في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.
وبهذا الفوز رفع أرسنال رصيده إلى 15 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما يتجمد رصيد بايرن ميونخ عند 12 نقطة ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب.
ينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين آرسنال وبايرن ميونيخ 1-1! ⚽🤝— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2025
شاهد الهدفين واستمتع بأجواء القمة الأوروبية!#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/74Jltl3kM4
لهدف الثاني لـ ارسنال في مرمى بايرن ميونخ..— سجاد خالد | Sajad Khalid (@ik_0h10) November 26, 2025
عن طريق نوني مادويكي ⚽️#ارسنال_بايرن_ميونخ pic.twitter.com/hRXD2r1JHO
آرسنال يضيف الهدف الثالث في شباك بايرن ميونيخ#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/Q7NNtpPKpM— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2025
