كأس مصر

سموحة

- -
14:30

غزل المحلة

كأس مصر

البنك الاهلي

- -
17:00

بورفؤاد

كأس مصر

بتروجت

- -
19:30

وادي دجلة

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
18:00

النمسا

الدوري الأوروبي

بورتو

- -
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

فينورد

- -
19:45

سلتيك

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
19:45

يونج بويز

الدوري الأوروبي

جينك

- -
22:00

بازل

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

سبورتينج براجا

أهداف مباراة أرسنال وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

كتب - محمد عبد السلام:

12:04 ص 27/11/2025
    مباراة آرسنال وبايرن ميونخ
    مباراة آرسنال وبايرن ميونخ
    مباراة آرسنال وبايرن ميونخ
    مباراة آرسنال وبايرن ميونخ
    مباراة آرسنال وبايرن ميونخ
    مباراة آرسنال وبايرن ميونخ
    مباراة آرسنال وبايرن ميونخ

نجح فريق آرسنال من تحقيق الفوز على نظيره الألماني بايرن ميونخ بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء الموافق 26 نوفمبر، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في دوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف آرسنال كلا من: يوريان تيمبر في الدقيقة 22، نوني مادويكي في الدقيقة 69، جابريل مارتينلي في الدقيقة 77.

وسجل هدف بايرن ميونخ الوحيد في المباراة اللاعب لينارت كارل في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول.

وبهذا الفوز رفع أرسنال رصيده إلى 15 نقطة ليحتل صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، بينما يتجمد رصيد بايرن ميونخ عند 12 نقطة ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب.

خبير لوائح يكشف لمصراوي مفاجأة صادمة بخصوص إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات

مصدر يكشف لمصراوي.. من زار رمضان صبحي في محسبه الأيام الماضية؟

