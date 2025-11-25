مباريات الأمس
لتحديد منافس مصر.. موعد مباراة موريتانيا والكويت بملحق كأس العرب

كتب : محمد عبد الهادي

11:30 ص 25/11/2025

منتخب موريتانيا

كتب- محمد عبدالهادي:

يلتقي اليوم الثلاثاء منتخب موريتانيا مع منتخب الكويت على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة ضمن ملحق التأهل لبطولة كأس العرب 2025.

موعد مباراة موريتانيا والكويت

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة موريتانيا والكويت في تمام الساعة 16:00 بتوقيت الدوحة، 15:00 بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر قناة beIN Sports 11.

مصير الفائز من مباراة موريتانيا والكويت

الفائز من المباراة سيتأهل مباشرة إلى دور المجموعات وينضم إلى المجموعة التي تضم مصر والأردن.

وسيكون الفائز من لقاء موريتانيا والكويت هو منافس الفراعنة في الجولة الافتتاحية من البطولة لحساب المجموعة الثالثة.

