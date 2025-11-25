كتب- محمد عبدالهادي:

يلتقي اليوم الثلاثاء منتخب موريتانيا مع منتخب الكويت على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة ضمن ملحق التأهل لبطولة كأس العرب 2025.

موعد مباراة موريتانيا والكويت

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة موريتانيا والكويت في تمام الساعة 16:00 بتوقيت الدوحة، 15:00 بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر قناة beIN Sports 11.

مصير الفائز من مباراة موريتانيا والكويت

الفائز من المباراة سيتأهل مباشرة إلى دور المجموعات وينضم إلى المجموعة التي تضم مصر والأردن.

وسيكون الفائز من لقاء موريتانيا والكويت هو منافس الفراعنة في الجولة الافتتاحية من البطولة لحساب المجموعة الثالثة.

اقرأ أيضًا:

"سنحسم الأمر خلال أسبوعين".. وكيل لاعب بتروجت يكشف مفاوضات الأهلي لضم موكله

"يجمع حقائبه لمغادرة مصر".. محترف الزمالك يزيد الأوجاع بعد إيقاف القيد