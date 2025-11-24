مباريات الأمس
نجم الدحيل القطري يرد على إمكانية انتقاله للأهلي

كتب - يوسف محمد:

09:57 م 24/11/2025
رد الجزائري عادل بولبينة لاعب فريق الدحيل القطري، على مطالبة أحد الجماهير بانتقاله إلى النادي الأهلي؛ لتدعيم خط هجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وشارك بولبينة اليوم الإثنين في مباراة فريقه أمام اتحاد جدة السعودي، باللقاء الذي انتهى لصالح الدحيل القطري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعقب نهاية المباراة وخلال التقاط بولبينة الصور التذكارية رفقة جماهير الدحيل التي تواجدت داخل المدرجات، فاجأ أحد المتواجدين اللاعب بقوله: "عادل نفسي تأتي للأهلي المصري"، ليرد عليه الأخير "إن شاء الله".

وشهدت مباراة الدحيل أمام اتحاد جدة، تألق النجم الجزائري عادل بولبينة والذي نجح في تسجيل 3 أهداف في مباراة اليوم.

وكان النجم الجزائري عادل بولبينة قريبًا من الانتقال لنادي الزمالك، في يناير 2025، إلا أن الصفقة لم تتم، بسبب الخلاف على المقابل المادي.

ويذكر أن بولبينة، انتقل إلى فريق الدحيل، في يناير 2025، إذ شارك صاحب الـ 22 عامًا، في 17 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

