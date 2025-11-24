كأس الأمم الأفريقية 2025.. الغيابات التي تهدد خطط أندية البريميرليج

تستعد المملكة المغربية لاحتضان نسخة جديدة من كأس الأمم الأفريقية خلال شهري ديسمبر 2025 ويناير 2026، حيث يجتمع نخبة من أفضل لاعبي القارة والعالم في بطولة تُقام كل عامين، لكن في المقابل، تحمل هذه البطولة أخبارًا غير سارة لعدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، التي ستفقد بعض أبرز لاعبيها خلال فترة المنافسات.

وتنطلق البطولة بمباراة الافتتاح بين المنتخب المغربي المضيف وجزر القمر على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، الذي يتسع لـ69,500 متفرج، يوم الأحد 21 ديسمبر، فيما تختتم فعالياتها على نفس الملعب يوم الأحد 18 يناير.

وسيغيب اللاعبون المختارون لتمثيل منتخباتهم في البطولة عن ثلاث جولات على الأقل من الدوري الإنجليزي، وقد يمتد الغياب إلى ست جولات كاملة بالنسبة للفرق التي يصل لاعبوها إلى النهائي.

وفيما يلي قائمة بأندية البريميرليج واللاعبين المرشحين للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، إضافة إلى المباريات التي قد يغيبون عنها:

أستون فيلا

اللاعبون المرشحون: إيفان جيساند (ساحل العاج)

المباريات المحتمل غيابه عنها: مانشستر يونايتد، تشيلسي، أرسنال، نوتنجهام فورست، كريستال بالاس، الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، إيفرتون.

بورنموث

اللاعبون المرشحون: أمين عدلي (المغرب)

المباريات المحتمل غيابهم عنها: بيرنلي، تشيلسي، أرسنال، توتنهام، الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، برايتون.

برينتفورد

اللاعبون المرشحون: فرانك أونييكا (نيجيريا)، دانجو واتارا (بوركينا فاسو)

المباريات المحتمل غيابهم عنها: ولفرهامبتون، بورنموث، توتنهام، إيفرتون، سندرلاند، الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، نصف نهائي كأس كاراباو (ذهابًا)، تشيلسي.

برايتون

اللاعبون المرشحون: كارلوس باليبا (الكاميرون)

المباريات المحتمل غيابه عنها: سندرلاند، أرسنال، وست هام، بيرنلي، مانشستر سيتي، الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، بورنموث.

بيرنلي

اللاعبون المرشحون: أكسل توانزيبي (الكونغو الديمقراطية)، هانيبال مجبري (تونس)، لايل فوستر (جنوب أفريقيا)

المباريات المحتمل غيابهم عنها: بورنموث، إيفرتون، نيوكاسل، برايتون، مانشستر يونايتد، الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، ليفربول.

كريستال بالاس

اللاعبون المرشحون: إسماعيل سار (السنغال)، شادي رياض (المغرب)، كريستانتوس أوتشي (نيجيريا)

المباريات المحتمل غيابهم عنها: ليدز يونايتد، أرسنال (ربع نهائي كاراباو)، توتنهام، فولهام، نيوكاسل، أستون فيلا، الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، نصف نهائي كاراباو (ذهابًا)، سندرلاند.

إيفرتون

اللاعبون المرشحون: إدريسا جاي، إيليمان ندياي (السنغال)

المباريات المحتمل غيابهم عنها: أرسنال، بيرنلي، نوتنغهام فورست، برينتفورد، ولفرهامبتون، الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، أستون فيلا.

فولهام

اللاعبون المرشحون: أليكس إيوبي، كالفين باسي، صامويل تشوكويزي (نيجيريا)

المباريات المحتمل غيابهم عنها: نوتنغهام فورست، وست هام، كريستال بالاس، ليفربول، تشيلسي، الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، نصف نهائي كاراباو (ذهابًا)، ليدز يونايتد.

ليفربول

اللاعب المرشح: محمد صلاح (مصر)

المباريات المحتمل غيابه عنها: توتنهام، ولفرهامبتون، ليدز، فولهام، أرسنال، الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، بيرنلي.

مانشستر سيتي

اللاعبون المرشحون: عمر مرموش (مصر)، ريان آيت نوري (الجزائر)

المباريات المحتمل غيابهم عنها: وست هام، نوتنغهام فورست، سندرلاند، تشيلسي، برايتون، الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، نصف نهائي كاراباو (ذهابًا)، مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد

اللاعبون المرشحون: عماد (ساحل العاج)، برايان مبيومو (الكاميرون)، نصير مزراوي (المغرب)

المباريات المحتمل غيابهم عنها: أستون فيلا، نيوكاسل، ولفرهامبتون، ليدز، بيرنلي، الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، مانشستر سيتي.

نيوكاسل يونايتد

اللاعب المرشح: يوان ويسا (الكونغو الديمقراطية)

المباريات المحتمل غيابه عنها: تشيلسي، مانشستر يونايتد، بيرنلي، كريستال بالاس، ليدز، الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، نصف نهائي كاراباو (ذهابًا), ولفرهامبتون.

نوتنجهام فورست

اللاعبون المرشحون: ويلي بولي، إبراهيم سانجاري (ساحل العاج)، أولا أينا، تايو أونيي (نيجيريا)

المباريات المحتمل غيابهم عنها: فولهام، مانشستر سيتي، إيفرتون، أستون فيلا، وست هام، الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، أرسنال.

سندرلاند

اللاعبون المرشحون: نوح صديقي، آرثر ماسواكو (الكونغو الديمقراطية)، شمس الدين طالبي (المغرب)، رينيلدو ماندافا (موزمبيق)، حبيب ديارا (السنغال)، سيمون أدينغرا (ساحل العاج)، بيرتراند تراوري (بوركينا فاسو)

المباريات المحتمل غيابهم عنها: برايتون، ليدز، مانشستر سيتي، توتنهام، برينتفورد، الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، كريستال بالاس.

توتنهام هوتسبير

اللاعبون المرشحون: إيف بيسوما (مالي)، بابي سار (السنغال)

المباريات المحتمل غيابهم عنها: ليفربول، كريستال بالاس، برينتفورد، سندرلاند، بورنموث، الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، وست هام.

وست هام يونايتد

اللاعبون المرشحون: آرون وان بيساكا (الكونغو الديمقراطية), الحاج مالك ضيوف (السنغال)

المباريات المحتمل غيابهم عنها: مانشستر سيتي، فولهام، برايتون، ولفرهامبتون، نوتنغهام فورست، الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، توتنهام.

ولفرهامبتون

اللاعبون المرشحون: إيمانويل أغبادو (ساحل العاج)، تولو أروكودار (نيجيريا)، تاواندا تشيريوا، مارشال مونيتسي (زيمبابوي)، جاكسون تشاتشوا (الكاميرون)

المباريات المحتمل غيابهم عنها: برينتفورد، ليفربول، مانشستر يونايتد، وست هام، إيفرتون، الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، نيوكاسل.