بعد خسارة الإنتر وفوز روما.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي

أقيمت أمس الأحد العديد من المباريات القوية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر في الدوري الإيطالي.

ومن أبرز نتائج مباريات أمس، فوز فريق روما على نظيره أودينيزي بنتيجة 3-1، بينما تلقى فريق إنتر ميلان خسارة أمام نظيره إي سي ميلان بهدف دون رد.

وبعد مواجهات أمس احتل فريق روما صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة، بينما يلحقه إي سي ميلان في المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي

1- روما - 27 نقطة

2- إي سي ميلان - 25 نقطة

3- نابولي - 25 نقطة

4- بولونيا - 24 نقطة

5- إنتر ميلان - 24 نقطة

6- يوفنتوس - 20 نقطة

7- كومو - 18 نقطة

8- لاتسيو - 18 نقطة

9- ساسولو - 16 نقطة

10- أودينيزي - 15 نقطة

11- كريمونيزي - 14 نقطة

12- تورينو - 14 نقطة

13- أتالانتا - 13 نقطة

14- كالياري - 11 نقطة

15- بارما - 11 نقطة

16- ليتشي - 10 نقطة

17- بيسا - 9 نقاط

18- جنوي - 8 نقاط

19- فيورنتينا - 6 نقاط

20- هيلاس فيرونا - 6 نقاط