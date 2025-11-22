مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

مدرب كايزر تشيفز يتحدث عن خبرات الأهلي وبيراميدز.. ومواجهة الزمالك والمصري

كتب : محمد القرش

12:43 م 22/11/2025

لأهلي وكايزر تشيفز نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 (

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قبل ساعات من انطلاق مشوار كايزر تشيفز في الكونفدرالية، خرج المدير الفني خليل بن يوسف ليتحدث عن استعدادات فريقه وطموحاته هذا الموسم، مؤكدًا أن الفريق يعيش حالة من التركيز والروح العالية.

وقال خليل بن يوسف في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "قدم الفريق أداءً جيدًا في آخر مباراتين، والأجواء داخل المعسكر إيجابية للغاية، ولدينا ثقة كبيرة قبل هذه المواجهة. استفدنا من أسبوعين كاملين للتحضير، كما نحظى بدعم جماهيري كبير، ما أريد تأكيده أننا نسير على الطريق الصحيح وسننافس بقوة".

وأضاف: "فريقا الزمالك والمصري يمثلان الكرة المصرية، ولكل مباراة طابعها الخاص. تركيزنا الآن ينصبّ على مواجهة المصري أولًا، وبعدها نستعد للقاء الزمالك، ما يهمّنا هو عبور دور المجموعات، وبعد ذلك نبدأ التفكير في خياراتنا للتأهل إلى المرحلة التالية".

وتابع المدرب التونسي: "أندية مصرية مثل الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز تمتلك خبرة واسعة في المشاركات القارية، وقد خاضت العديد من التجارب الكبيرة، وهذا يمنحها أفضلية معينة. صحيح أننا وصلنا إلى النهائي قبل خمس سنوات، لكننا نستعد هذه المرة بكل قوة.".

وواصل: "نأمل أن نكون في كامل الجاهزية؛ لذلك نعمل على مناقشة كل التفاصيل الفنية والسيناريوهات المحتملة مع اللاعبين. وبكل أمانة، لقد درسنا الموقف جيدًا، وهدفنا الأساسي هو التأهل من دور المجموعات".

واختتم حديثه قائلًا: "نحن فريق قوي، وعلينا أن ننافس بجدية ونركّز على كل مباراة على حدة، حتى نصل إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة. ولمَ لا نفوز باللقب؟ فهذا هو طموحنا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الزمالك بيراميدز المصري خليل بن يوسف كايزر تشيفز كأس الكونفدرالية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا