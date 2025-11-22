قبل ساعات من انطلاق مشوار كايزر تشيفز في الكونفدرالية، خرج المدير الفني خليل بن يوسف ليتحدث عن استعدادات فريقه وطموحاته هذا الموسم، مؤكدًا أن الفريق يعيش حالة من التركيز والروح العالية.

وقال خليل بن يوسف في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "قدم الفريق أداءً جيدًا في آخر مباراتين، والأجواء داخل المعسكر إيجابية للغاية، ولدينا ثقة كبيرة قبل هذه المواجهة. استفدنا من أسبوعين كاملين للتحضير، كما نحظى بدعم جماهيري كبير، ما أريد تأكيده أننا نسير على الطريق الصحيح وسننافس بقوة".

وأضاف: "فريقا الزمالك والمصري يمثلان الكرة المصرية، ولكل مباراة طابعها الخاص. تركيزنا الآن ينصبّ على مواجهة المصري أولًا، وبعدها نستعد للقاء الزمالك، ما يهمّنا هو عبور دور المجموعات، وبعد ذلك نبدأ التفكير في خياراتنا للتأهل إلى المرحلة التالية".

وتابع المدرب التونسي: "أندية مصرية مثل الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز تمتلك خبرة واسعة في المشاركات القارية، وقد خاضت العديد من التجارب الكبيرة، وهذا يمنحها أفضلية معينة. صحيح أننا وصلنا إلى النهائي قبل خمس سنوات، لكننا نستعد هذه المرة بكل قوة.".

وواصل: "نأمل أن نكون في كامل الجاهزية؛ لذلك نعمل على مناقشة كل التفاصيل الفنية والسيناريوهات المحتملة مع اللاعبين. وبكل أمانة، لقد درسنا الموقف جيدًا، وهدفنا الأساسي هو التأهل من دور المجموعات".

واختتم حديثه قائلًا: "نحن فريق قوي، وعلينا أن ننافس بجدية ونركّز على كل مباراة على حدة، حتى نصل إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة. ولمَ لا نفوز باللقب؟ فهذا هو طموحنا".