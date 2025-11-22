مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

الموعد والقناة الناقلة لمباراة بيراميدز وريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا

كتب : محمد القرش

11:07 ص 22/11/2025

بيراميدز

ساعات قليلة تفصلنا عن المواجهة المرتقبة التي تجمع بين بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري، ضمن مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025/26.

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة ريفرز يونايتد بطل نيجيريا في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا، حيث جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - طارق علاء - عبد الرحمن جودة.

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - مصطفى زيكو - عبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس.

موعد مباراة بيراميدز

ومن المقرر أن تقام الفريق المصري ضد نظيره النيجيري في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق ملكية نقل مواجهات دوري أبطال أفريقيا، حيث يُنقل اللقاء عبر قناة "بي إن سبورت 6".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز القناة الناقلة لمباراة بيراميدز موعد مباراة بيراميدز دوري أبطال أفريقيا فيستون ماييلي الشناوي بيراميدز وريفرز

