كول بالمر يتعرض لحادث غريب يتسبب في إصابته بكسر.. ما القصة؟

ماذا قدم بوجبا في أول ظهور له بعد غياب 26 شهرًا عن الملاعب؟

تعرض كول بالمر، نجم تشيلسي والمنتخب الإنجليزي، لإصابة غريبة داخل منزله بعدما اصطدمت قدمه اليسرى بباب أثناء سيره ليلًا، ما أسفر عن كسر في إصبع قدمه الصغير وتسبب في تأجيل عودته للملاعب لفترة أطول.

وكان بالمر قريبًا من استعادة جاهزيته للعودة من إصابة في العضلة الخلفية، تمهيدًا للمشاركة مع تشيلسي في مواجهة بيرنلي، ثم مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، وبعدها لقاء آرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشف المدير الفني إنزو ماريسكا تفاصيل الواقعة خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، قائلاً: "بالمر لن يكون متاحًا لمباراة اليوم، ولا أمام برشلونة، ولا أمام آرسنال. للأسف تعرّض لحادث في منزله قبل يومين وأصيب في إصبع قدمه. ليست إصابة خطيرة، لكنها ستبعده بالتأكيد عن الأسبوع المقبل".

وأضاف ماريسكا مازحًا: "هذه الأمور تحدث، أنا شخصيًا أستيقظ ليلًا كثيرًا، وأصطدم بكل شيء في طريقي، لذا فالأمر وارد".

وأوضح المدرب أن اللاعب كان قريبًا للغاية من العودة بعد تعافيه من إصابة الفخذ، معتبرًا أن الإصابة الجديدة "مجرد انتكاسة بسيطة"، آملاً ألا تتطور إلى شيء أكثر خطورة.

ورغم ذلك، لم يحدد ماريسكا موعدًا دقيقًا لعودة اللاعب، مكتفيًا بالقول إنه سيغيب عن هذا الأسبوع والأسبوع التالي على الأقل.

واختتم حديثه قائلاً: "آخر مرة رأيته فيها كانت صباح أمس، وكان يسير دون جوارب أو شبشب، الأمر صعب لأن إصبع قدمه صغير، وارتداء الحذاء يسبب له ألمًا شديدًا".