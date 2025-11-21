موعد مباراة منتخب مصر والأردن في بطولة كأس العرب

موعد وقنوات ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق البطولة العربية، المقرر إقامتها في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل حتى يوم 18 من الشهر ذاته، بمشاركة منتخب مصر الثاني.

وكان حلمي طولان المدير الفني للفراعنة، أعلن أمس الخميس 20 نوفمبر الجاري، عن قائمة منتخب مصر الثاني للمشاركة في البطولة.

موعد مباراة مصر والأردن

يواجه منتخب مصر الثاني نظيره منتخب الأردن يوم 9 ديسمبر، في تمام الساعة الساعة 4:30 مساءً، ضمن منافسات كأس العرب بقطر.

وكان المنتخب الوطني الثاني بقيادة حلمي طولان، اختتم استعداداته لهذه البطولة، بمواجهة منتخب الجزائر، خلال فترة التوقف الدولي الماضية في مباراتين.

