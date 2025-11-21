مباريات الأمس
موعد مباراة منتخب مصر والأردن في بطولة كأس العرب

كتب ـ محمد الميموني:

05:40 ص 21/11/2025
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق البطولة العربية، المقرر إقامتها في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل حتى يوم 18 من الشهر ذاته، بمشاركة منتخب مصر الثاني.

وكان حلمي طولان المدير الفني للفراعنة، أعلن أمس الخميس 20 نوفمبر الجاري، عن قائمة منتخب مصر الثاني للمشاركة في البطولة.

موعد مباراة مصر والأردن

يواجه منتخب مصر الثاني نظيره منتخب الأردن يوم 9 ديسمبر، في تمام الساعة الساعة 4:30 مساءً، ضمن منافسات كأس العرب بقطر.

وكان المنتخب الوطني الثاني بقيادة حلمي طولان، اختتم استعداداته لهذه البطولة، بمواجهة منتخب الجزائر، خلال فترة التوقف الدولي الماضية في مباراتين.

استثمار رياضي عابر للقارات.. ماذا قال تركي آل الشيخ بعد لقائه الشيخ منصور بن زايد؟

"ضغط هائل".. أحد أعضاء الجهاز الفني للأهلي يعلن رحيله عن الفريق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الثاني منتخب مصر كأس العرب موعد مباراة مصر والأردن

