الكشف عن قائمة منتخب مصر الثاني للمشاركة في بطولة كأس العرب

أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني المشارك، في بطولة كأس العرب، عن قائمة المنتخب النهائية، التي ستخوض منافسات البطولة في ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، البطولة العربية خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل 2025 حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة الفراعنة للبطولة كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي، محمد عواد ومحمد بسام.

خط الدفاع: هادي رياض، محمود حمدي "الونش"، ياسين مرعين رجب نبيل، أحمد هاني، كريم العراقي، يحيى زكريا وكريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، أكرم توفيق، غنام محمد، محمد مجدى "أفشة"، إسلام عيسى، مصطفى شلبي، مصطفى سعد "ميسي" وميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف، حسام حسن وأحمد عاطف.

ويذكر أن منتخب مصر الثاني كان قد اختتم استعداداته للمشاركة في البطولة العربية، بخوض مباراتين وديتين أمام منتخب الجزائر في القاهر، حقق الفوز في مباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وحضر التعادل السلبي في لقاء آخر.

