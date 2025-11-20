مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

- -
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

الكشف عن قائمة منتخب مصر الثاني للمشاركة في بطولة كأس العرب

كتب - يوسف محمد:

11:28 م 20/11/2025
أعلن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني المشارك، في بطولة كأس العرب، عن قائمة المنتخب النهائية، التي ستخوض منافسات البطولة في ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، البطولة العربية خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل 2025 حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

وجاءت قائمة الفراعنة للبطولة كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي، محمد عواد ومحمد بسام.

خط الدفاع: هادي رياض، محمود حمدي "الونش"، ياسين مرعين رجب نبيل، أحمد هاني، كريم العراقي، يحيى زكريا وكريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، أكرم توفيق، غنام محمد، محمد مجدى "أفشة"، إسلام عيسى، مصطفى شلبي، مصطفى سعد "ميسي" وميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف، حسام حسن وأحمد عاطف.

ويذكر أن منتخب مصر الثاني كان قد اختتم استعداداته للمشاركة في البطولة العربية، بخوض مباراتين وديتين أمام منتخب الجزائر في القاهر، حقق الفوز في مباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين وحضر التعادل السلبي في لقاء آخر.

استثمار رياضي عابر للقارات.. ماذا قال تركي آل الشيخ بعد لقائه الشيخ منصور بن زايد؟

"ضغط هائل".. أحد أعضاء الجهاز الفني للأهلي يعلن رحيله عن الفريق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر الثاني البطولة العربية قائمة منتخب مصر لكأس العرب البطولة العربية بقطر

