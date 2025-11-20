مفتاح البيت الأبيض.. ماذا تعني هدية ترامب الغامضة لرونالدو؟

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المشهد الرياضي عالميًا خلال الساعات الأخيرة، بعدما قام بزيارة استثنائية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل مقر الرئاسة بالبيت الأبيض.

ونشر رونالدو مجموعة صور جمعته بـ ترامب وخطيبته جورجينا داخل المكتب البيضاوي، حيث ظهر وهو يحمل صندوقًا خشبيًا يحتوي على مفتاح ضخم، في لقطة أثارت فضول الجماهير حول رمزية هذه الهدية الغامضة.

ماذا يعني مفتاح ترامب الذي أهداف لرونالدو؟

بحسب ما كشفته صحيفة نيويورك بوست، فإن ترامب هو من طلب تصميم هذا المفتاح المصنوع من النحاس الأصفر، والذي لا يقدمه إلا لعدد محدود للغاية من ضيوفه خلال لقاءات خاصة داخل مقر إقامته الرسمية، وكان رونالدو ضمن هذه الدائرة المميزة من الشخصيات.

الهدية تُعرف باسم "مفتاح المكتب البيضاوي"، وتأتي داخل صندوق خشبي مُصمم خصيصًا يحمل ختم الرئاسة الأمريكية وصورة للبيت الأبيض، فيما يحمل المفتاح نفسه الختم ذاته إضافة إلى نقش عبارة "مفتاح البيت الأبيض".

ووفقًا للتقرير، فإن إيلون ماسك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانا من بين القلائل الذين حصلوا من قبل على هذه الهدية النادرة.

