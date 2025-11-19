عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

توج كليمنت مزيزي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يانج أفريكانز التنزاني بجائزة أفضل هدف في إفريقيا خلال حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" السنوي.

ونجح مزيزي في حصد الجائزة بفضل هدفه الصاروخي في مواجهة يانج أفريكانز أمام تي بي مازيمبي، متفوقاً على النجم المصري إبراهيم عادل لاعب بيراميدز الأسبق والجزيرة الإماراتي الحالي الذي جاء في المركز الثاني.

ورشح لجائزة هدف العام خمس لاعبين وهم، عبد الله وزان، أنس رشدي، غزلان الشباك، إبراهيم عادل، وسفيان بايزيد.

وكان مزيزي أحد أبرز الأسماء المرشحة للانتقال إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إذ فاوضته الإدارة البيضاء مقابل مليون يورو من أجل الحصول على خدماته.

والجدير بالذكر أن حفل جوائز الكاف يقام حالياً داخل الجامعة المتعددة التخصصات محمد السادس بمدينة الرباط المغربية، إذ انطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.