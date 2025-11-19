"لـ تسليم أحد الجوائز".. شيكابالا يصل مع زوجته إلى حفل الأفضل في أفريقيا 2025
كتب : نهي خورشيد
وصل محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إلى مقر الحفل السنوي للأفضل في القارة السمراء 2025، والمقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من وصول شيكابالا إلى مقر الحفل رفقة زوجته "سارة"، للمشاركة في تقديم جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا.
ويقام حفل الكاف السنوي اليوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر 2025 بمدينة الرباط عاصمة المغرب، ومن المقرر أن ينطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
على أن يذاع الحفل بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت، بجانب المنصة الرسمية للاتحاد الأفريقي على اليوتيوب.