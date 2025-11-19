مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

"لـ تسليم أحد الجوائز".. شيكابالا يصل مع زوجته إلى حفل الأفضل في أفريقيا 2025

كتب : نهي خورشيد

07:37 م 19/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    وصول شيكابالا وزوجته إلى مقر حفل جوائز الكاف 1
  • عرض 3 صورة
    شيكابالا في حفل الكاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصل محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إلى مقر الحفل السنوي للأفضل في القارة السمراء 2025، والمقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من وصول شيكابالا إلى مقر الحفل رفقة زوجته "سارة"، للمشاركة في تقديم جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا.

ويقام حفل الكاف السنوي اليوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر 2025 بمدينة الرباط عاصمة المغرب، ومن المقرر أن ينطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

على أن يذاع الحفل بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت، بجانب المنصة الرسمية للاتحاد الأفريقي على اليوتيوب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود عبدالرزاق شيكابالا الزمالك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف جائزة الأفضل بأفريقيا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة