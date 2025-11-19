عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد مع ليفربول

"شعرت بالغضب".. ساديو ماني يكشف تفاصيل جديدة عن خلافه مع محمد صلاح

بعد تصريحات السنغالي.. سبب أزمة صلاح وماني في ليفربول بعام 2019

وصل محمود عبدالرزاق شيكابالا قائد الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إلى مقر الحفل السنوي للأفضل في القارة السمراء 2025، والمقدمة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من وصول شيكابالا إلى مقر الحفل رفقة زوجته "سارة"، للمشاركة في تقديم جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا.

ويقام حفل الكاف السنوي اليوم الأربعاء الموافق 19 نوفمبر 2025 بمدينة الرباط عاصمة المغرب، ومن المقرر أن ينطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

على أن يذاع الحفل بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورت، بجانب المنصة الرسمية للاتحاد الأفريقي على اليوتيوب.