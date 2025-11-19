مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

"بجانب إيلون ماسك وإنفانتينو".. سيلفي رونالدو يشعل حفل عشاء البيت الأبيض

كتب - يوسف محمد:

06:46 م 19/11/2025 تعديل في 20/11/2025
تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي ومنتخب البرتغال الأنظار بشكل كبير، خلال الساعات الماضية بعد زيارته للرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض.

وحضر صاحب ال 40 عاما، حفل عشاء أقامه الرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض، على هامش زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لأمريكا.

وأشعل رونالدو حفل عشاء البيت الأبيض، من خلال التقاطه صورة سيلفي له رفقة ضيوف الحفل والذي كان من بينهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنفانتينو والملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وحظى رونالدو باستقبال مميز في البيت الأبيض، حيث رحب الرئيس دونالد ترامب بالنجم البرتغالي، مؤكدا أن زيارة النجم البرتغالي جعلت نجله بارون صاحب ال 19 عاما سعيدا، لكونه من أشد المحبين للدون.

ويتواجد رونالدو حاليا، في الدوري السعودي رفقة فريق النصر السعودي، الذي انتقل إليه في يناير 2023 في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويذكر أن رونالدو يستعد رفقة منتخب بلاده، للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

"خلال 10 أيام".. خالد جلال يكشف تفاصيل إقامة مباراة خيرية لصالح أسرة محمد صبري

"لم أكن مستعدا".. ريبيرو يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

رونالدو وترامب كريستيانو رونالدو دونالد ترامب زيارة رونالدو لترامب

