تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي ومنتخب البرتغال الأنظار بشكل كبير، خلال الساعات الماضية بعد زيارته للرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض.

وحضر صاحب ال 40 عاما، حفل عشاء أقامه الرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض، على هامش زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لأمريكا.

وأشعل رونالدو حفل عشاء البيت الأبيض، من خلال التقاطه صورة سيلفي له رفقة ضيوف الحفل والذي كان من بينهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنفانتينو والملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وحظى رونالدو باستقبال مميز في البيت الأبيض، حيث رحب الرئيس دونالد ترامب بالنجم البرتغالي، مؤكدا أن زيارة النجم البرتغالي جعلت نجله بارون صاحب ال 19 عاما سعيدا، لكونه من أشد المحبين للدون.

ويتواجد رونالدو حاليا، في الدوري السعودي رفقة فريق النصر السعودي، الذي انتقل إليه في يناير 2023 في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويذكر أن رونالدو يستعد رفقة منتخب بلاده، للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

