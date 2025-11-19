مباريات الأمس
مصدر يكشف موقف صلاح من حضور حفل جوائز الأفضل في أفريقيا

كتب - مراسل مصراوي:

06:19 م 19/11/2025
كشف مصدر مقرب من نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر، موقف قائد الفراعنة من حضور حفل توزيع جوائز الكاف، للأفضل في القارة السمراء خلال عام 2025.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد صلاح لن يحضر حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لتوزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2025".

وأضاف: "محمد صلاح، علم أنه لن يفوز بالجائزة ولم يتم التواصل معه من الاتحاد الأفريقي خلال الأيام الماضية للتأكيد على حضوره".

وتابع: "مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، استقروا على منح المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وقائد أسود الأطلس الجائزة".

وينافس قائد المنتخب الوطني، الثنائي فيكتور أوسمين لاعب جالاطا سراي التركي، المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، للحصول على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا.

وسبق وتوج النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء في مناسبتين، حيث توج بالجائزة عامي 2017 و2018، بينما لم يتوج النجم المغربي حكيمي بالجائزة من قبل.

وفي المقابل، سبق للمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين التتويج بالجائزة، بعدما حصد أفضل لاعب في القارة السمراء عام 2023.

وكان محمد صلاح، حصد المركز الرابع في ترتيب الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2025، فيما جاء قائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي في المركز السادس.

