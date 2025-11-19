القنوات الناقلة وموعد إعلان جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2025

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد مع ليفربول

"شعرت بالغضب".. ساديو ماني يكشف تفاصيل جديدة عن خلافه مع محمد صلاح

بعد تصريحات السنغالي.. سبب أزمة صلاح وماني في ليفربول بعام 2019

يقيم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حفلا مساء اليوم الأربعاء، للكشف عن الأفضل في أفريقيا لعام 2025.

موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2025؟

يقام حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، في مدينة الرباط المغربية.

وتقدم الفنانة البنينية أنجيليك كيدجو والممثل الكوميدي المغربي أولاس، حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2025.

ما هي جوائز الأفضل في أفريقيا 2025؟

جاءت الجوائز في حفل الأفضل في أفريقيا لعام 2025، كالآتي:

جائزة أفضل لاعب أفريقي

أفضل لاعبة

أفضل حارس مرمى

أفضل حارسة مرمى أفريقية

أفضل لاعب في أفريقيا

مدرب العام للرجال

أفضل لاعب شاب في أفريقيا

أفضل لاعبة شابة في أفريقيا

نادي العام للرجال

منتخب العام للرجال

منتخب العام للسيدات

هدف العام

وأعلن الاتحاد الأفريقي، أنه سيتم الإعلان عن الفائزات بجوائز أفضل مدرب للسيدات في أفريقيا، أفضل لاعبة، أفضل ناد للسيدات، في وقت لاحق، بسبب منافسات دوري أبطال أفريقيا للسيدات، المقامة حاليا في مصر.

القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا

ينقل حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2025، على قناة كاف بموقع "يوتيوب"، وقناتي أون سبورت وبي إن سبورت.

اقرأ أيضًا:

قبل حفل جوائز الأفضل.. ماذا قدم محمد صلاح بالموسم الماضي؟

خارج المستطيل الأخضر.. أسرار وخيانات صادمة لأشهر نجوم كرة القدم