مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

القنوات الناقلة وموعد إعلان جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2025

كتب : هند عواد

10:21 ص 19/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حفل جوائز الأفضل في أفريقيا
  • عرض 7 صورة
    المرشحون لجائزة أفضل لاعب أفريقي
  • عرض 7 صورة
    المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى
  • عرض 7 صورة
    المرشحون لأفضل لاعب شاب
  • عرض 7 صورة
    المرشحون لأفضل لاعب في أفريقيا
  • عرض 7 صورة
    المرشحون لأفضل مدرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يقيم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حفلا مساء اليوم الأربعاء، للكشف عن الأفضل في أفريقيا لعام 2025.

موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2025؟

يقام حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، في مدينة الرباط المغربية.

وتقدم الفنانة البنينية أنجيليك كيدجو والممثل الكوميدي المغربي أولاس، حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2025.

ما هي جوائز الأفضل في أفريقيا 2025؟

جاءت الجوائز في حفل الأفضل في أفريقيا لعام 2025، كالآتي:

جائزة أفضل لاعب أفريقي

أفضل لاعبة

أفضل حارس مرمى

أفضل حارسة مرمى أفريقية

أفضل لاعب في أفريقيا

مدرب العام للرجال

أفضل لاعب شاب في أفريقيا

أفضل لاعبة شابة في أفريقيا

نادي العام للرجال

منتخب العام للرجال

منتخب العام للسيدات

هدف العام

وأعلن الاتحاد الأفريقي، أنه سيتم الإعلان عن الفائزات بجوائز أفضل مدرب للسيدات في أفريقيا، أفضل لاعبة، أفضل ناد للسيدات، في وقت لاحق، بسبب منافسات دوري أبطال أفريقيا للسيدات، المقامة حاليا في مصر.

القنوات الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا

ينقل حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2025، على قناة كاف بموقع "يوتيوب"، وقناتي أون سبورت وبي إن سبورت.

اقرأ أيضًا:

قبل حفل جوائز الأفضل.. ماذا قدم محمد صلاح بالموسم الماضي؟

خارج المستطيل الأخضر.. أسرار وخيانات صادمة لأشهر نجوم كرة القدم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حفل حوائز الأفضل في أفريقيا حفل كاف 2025 جوائز الأفضل لعام 2025 محمد صلاح أفضل لاعب في افريقيا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة