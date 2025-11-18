مباراة السعودية والجزائر تسجل رقما تاريخيا لسالم الدوسري

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

سجل النجم السعودي سالم الدوسري لاعب فريق الهلال والمنتخب السعودي، رقما تاريخيا خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده المقامة حاليا أمام نظيره الجزائري.

ويلاقي منتخب السعودية حاليا نظيره منتخب الجزائر، في إطار استعدادات الأخير للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا المقبلة، المقرر إقامتها في المغرب بداية من ديسمبر المقبل.

ووصل صاحب ال 34 عاما، خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده الودية اليوم أمام نظيره الجزائري، إلى مباراته رقم 100 بقميص الأخضر السعودي.

أرقام سالم الدوسري مع منتخب السعودية

وخلال 100 مباراة، ظهر فيها الدوسري رفقة منتخب السعودية، تمكن من تسجيل 24 هدفا وتقديم 7 تمريرات حاسمة.

وكانت أول مباراة رسمية، ظهر فيها الدوسري رفقة المنتخب السعودي، هى مباراة منتخب بلاده أمام أستراليا، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين يوم 29 فبراير من عام 2012، في المباراة التي انتهت لصالح الأخضر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويعد صاحب الـ34 عاما، من أفضل اللاعبين في الكرة السعودية خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل الأداء المميز الذي يقدمه سواء مع منتخب بلاده أو فريق الهلال.

أرقام الدوسري مع الهلال السعودي

وشارك الدوسري رفقة فريق الهلال السعودي في 457 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 134 هدفا وتقديم 100 تمريرة حاسمة.

وبالحديث عن أرقام سالم الدوسري رفقة الهلال في الموسم الحالي، فإننا نجد أنه ظهر خلال الموسم الحالي في 12 مباراة بمختلف البطولات، ساهم خلالهم في 8 مباريات، بواقع تسجيل 4 أهداف وصناعة مثلهم.

وحقق الدوسري خلال مسيرته مع الهلال 20 بطولة، بواقع 6 ألقاب لبطولة الدوري السعودي، 5 ألقاب لكأس السعودية، 4 بطولات لكأس السوبر السعودي، 3 ألقاب لكأس ولي العهد، بالإضافة إلى لقبين لبطولة دوري أبطال أسيا.

