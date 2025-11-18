مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
21:45

الدنمارك

تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلجيكا

- -
21:45

ليشتنشتاين

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
18:00

الإمارات

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
21:00

أوغندا

مباريات ودية - منتخبات

تونس

- -
21:30

البرازيل

جميع المباريات

إعلان

قبل الختام.. تعرف على المنتخبات الأوروبية التي تأهلت لكأس العالم 2026

كتب - محمد عبد السلام:

12:43 ص 18/11/2025

منتخب ألمانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استكملت يوم أمس الاثنين الموافق 17 نوفمبر، منافسات تصفيات الأمم الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتأهل أول أمس الكثير من المنتخبات إلى كأس العالم منهم، منتخب البرتغال بعد فوزه الكبير على أرمينيا بتسعة أهداف مقابل هدف، وفرنسا بعد فوزه على أذربيجان بثلاثية مقابل هدف، والنرويج بعد فوزها الكبير على إيطاليا برباعية مقابل هدف، وإنجلترا بعد فوزها على ألبانيا بهدفين دون رد.

وبعد مباريات أمس تأهل كل من: هولندا بعد فوزه على ليتوانيا برباعية دون رد، ألمانيا بعد فوزها الكبير على سلوفاكيا بخماسية دون رد، كرواتيا بعد فوزه على منتخب مونتينيجرو بثلاثية مقابل هدفين.

المتأهلون حتى الآن إلى كأس العالم 2026 :

1- ألمانيا
2- فرنسا
3- البرتغال
4- النرويج
5- إنجلترا
6- كرواتيا
7- هولندا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب ألمانيا كأس العالم 2026 المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو