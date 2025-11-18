استكملت يوم أمس الاثنين الموافق 17 نوفمبر، منافسات تصفيات الأمم الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتأهل أول أمس الكثير من المنتخبات إلى كأس العالم منهم، منتخب البرتغال بعد فوزه الكبير على أرمينيا بتسعة أهداف مقابل هدف، وفرنسا بعد فوزه على أذربيجان بثلاثية مقابل هدف، والنرويج بعد فوزها الكبير على إيطاليا برباعية مقابل هدف، وإنجلترا بعد فوزها على ألبانيا بهدفين دون رد.

وبعد مباريات أمس تأهل كل من: هولندا بعد فوزه على ليتوانيا برباعية دون رد، ألمانيا بعد فوزها الكبير على سلوفاكيا بخماسية دون رد، كرواتيا بعد فوزه على منتخب مونتينيجرو بثلاثية مقابل هدفين.

المتأهلون حتى الآن إلى كأس العالم 2026 :

1- ألمانيا

2- فرنسا

3- البرتغال

4- النرويج

5- إنجلترا

6- كرواتيا

7- هولندا