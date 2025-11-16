مباريات الأمس
استبعاد حسام حسن ويورتشيتش من سباق أفضل مدرب في أفريقيا

كتب : محمد القرش

09:49 م 16/11/2025

حسام حسن مدرب منتخب مصر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2025، وجاء على رأسها وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي.

واستبعد الكاف من القائمة النهائية كل من حسام حسن مدرب منتخب مصر، وكرونسلاف يورتشيتش مدرب فريق بيراميدز.

وضمت القائمة المرشحين الثلاثة: وليد الركراكي (منتخب المغرب)، ومحمد وهبي (منتخب المغرب تحت 20 عامًا)، وبوبيستا (منتخب كاب فيردي).

ومن المقرر أن تستضيف المغرب حفل توزيع جوائز "كاف" مساء الأربعاء 19 نوفمبر الجاري، في مدينة الرباط.

اقرأ أيضًا:

ثنائي بيراميدز حاضر.. استبعاد إمام عاشور وإبراهيم عادل من قائمة الأفضل داخل أفريقيا

عودة محمد صلاح للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

