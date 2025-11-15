موعد قرعة دور الـ32 من كأس مصر والقناة الناقلة

تجري لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة دور الـ32 من كأس مصر، ظهر اليوم السبت، بمقر الاتحاد بالجزيرة.

موعد قرعة دور الـ32 من كأس مصر

تقام قرعة دور الـ32 من كأس مصر، في الثانية عشر ظهر اليوم السبت، بمشاركة 21 فريقا من الدوري المصري الممتاز، و 11 فريقا آخرين.

وتنقل قرعة دور الـ32 من كأس مصر، على قناة أون تايم سبورت 1.

ويشارك في دور الـ32 من كأس مصر كل من G، مسار، بلدية المحلة، دكرنس، بورفؤاد، القناة، السكة الحديد، بترول أسيوط، وي، أبو قير للأسمدة، تليفونات بني سويف، إضافة إلى فريق الدوري الممتاز.