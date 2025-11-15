مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

البرازيل

- -
18:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سويسرا

- -
21:45

السويد

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كازاخستان

- -
16:00

بلجيكا

جميع المباريات

موعد قرعة دور الـ32 من كأس مصر والقناة الناقلة

كتب : هند عواد

10:20 ص 15/11/2025

كأس مصر

تجري لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة دور الـ32 من كأس مصر، ظهر اليوم السبت، بمقر الاتحاد بالجزيرة.

موعد قرعة دور الـ32 من كأس مصر

تقام قرعة دور الـ32 من كأس مصر، في الثانية عشر ظهر اليوم السبت، بمشاركة 21 فريقا من الدوري المصري الممتاز، و 11 فريقا آخرين.

وتنقل قرعة دور الـ32 من كأس مصر، على قناة أون تايم سبورت 1.

ويشارك في دور الـ32 من كأس مصر كل من G، مسار، بلدية المحلة، دكرنس، بورفؤاد، القناة، السكة الحديد، بترول أسيوط، وي، أبو قير للأسمدة، تليفونات بني سويف، إضافة إلى فريق الدوري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاتحاد المصري لكرة القدم كأس مصر الدوري المصري الممتاز

