مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري

سموحة

22 26
15:00

الأهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

3 1
15:00

مصر

كأس العالم تحت 17 عاما

أمريكا

1 1
17:45

المغرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

لوكسمبرج

0 1
21:45

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بولندا

1 1
21:45

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

0 0
21:45

إيرلندا الشمالية

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة مصر المقبلة بعد الهزيمة من أوزبكستان

كتب : نهي خورشيد

08:20 م 14/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر (1) (1)
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر (13) (1)
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 6 صورة
    منتخب مصر (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سقط منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، في فخ الهزيمة أمام نظيره أوزبكستان بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن دورة العين الودية، استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر المقبلة

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره كاب فيردي يوم الاثنين المقبل الموافق 17 نوفمبر الجاري، على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية، فيما يلتقي أوزبكستان بنظيره المنتخب الإيراني في المباراة النهائية للدورة.

وفي سياق آخر، يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تضم كلاً من أنجولا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر موعد مباراة مصر المقبلة دورة العين مصر وكاب فيردي كأس الأمم الأفريقية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الكلاب الضالة في مصر… واقع مرعب بين "تهديد السكان ومطالب الرحمة"
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري