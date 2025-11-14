موعد مباراة مصر المقبلة بعد الهزيمة من أوزبكستان

سقط منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، في فخ الهزيمة أمام نظيره أوزبكستان بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن دورة العين الودية، استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر المقبلة

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره كاب فيردي يوم الاثنين المقبل الموافق 17 نوفمبر الجاري، على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية، فيما يلتقي أوزبكستان بنظيره المنتخب الإيراني في المباراة النهائية للدورة.

وفي سياق آخر، يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تضم كلاً من أنجولا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا.