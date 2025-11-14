أعرب أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، عن حزنه الشديد بعد توديع الفراعنة لبطولة كأس العالم للناشئين، موكداً أن اللاعبين بذلوا كل ما في وسعهم خلال البطولة في ظل الظروف الصعبة.

وأوضح الكأس في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة أن المنتخب تأثر بغياب أدهم فريد للإصابة، وكذلك محمد حمد الذي افتقده الفريق بسبب الإيقاف، وهو ما تسبب في بعض القصور داخل الملعب.

وأضاف أن البطولة كشفت عن مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على اللعب في الدوري الممتاز أو خوض تجربة احترافية خارجية.

ووجه المدير الفني الشكر للجماهير المصرية في كل مكان على الدعم والمساندة طوال مشوار المنتخب في كأس العالم.

وفي سياق متصل، عبر أحمد الكأس عن حزنه الشديد لرحيل محمد صبري نجم الزمالك السابق، مؤكدًا أن الخبر كان مؤلماً له على المستوى الشخصي، إذ كان صبري بمثابة أخ وزميل قريب منه، مقدماً تعازيه لأسرة الكرة المصرية ولأسرة الراحل.