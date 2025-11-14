مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كرة يد - السوبر المصري

سموحة

22 26
15:00

الأهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

3 1
15:00

مصر

كأس العالم تحت 17 عاما

أمريكا

1 1
17:45

المغرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

لوكسمبرج

0 1
21:45

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بولندا

1 1
21:45

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

0 0
21:45

إيرلندا الشمالية

جميع المباريات

إعلان

"رحيل صبري مؤلم".. أول تعليق من أحمد الكأس بعد توديع مصر كأس العالم للناشئين

كتب : نهي خورشيد

08:18 م 14/11/2025

أحمد الكأس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين، عن حزنه الشديد بعد توديع الفراعنة لبطولة كأس العالم للناشئين، موكداً أن اللاعبين بذلوا كل ما في وسعهم خلال البطولة في ظل الظروف الصعبة.

وأوضح الكأس في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة أن المنتخب تأثر بغياب أدهم فريد للإصابة، وكذلك محمد حمد الذي افتقده الفريق بسبب الإيقاف، وهو ما تسبب في بعض القصور داخل الملعب.

وأضاف أن البطولة كشفت عن مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على اللعب في الدوري الممتاز أو خوض تجربة احترافية خارجية.

ووجه المدير الفني الشكر للجماهير المصرية في كل مكان على الدعم والمساندة طوال مشوار المنتخب في كأس العالم.

وفي سياق متصل، عبر أحمد الكأس عن حزنه الشديد لرحيل محمد صبري نجم الزمالك السابق، مؤكدًا أن الخبر كان مؤلماً له على المستوى الشخصي، إذ كان صبري بمثابة أخ وزميل قريب منه، مقدماً تعازيه لأسرة الكرة المصرية ولأسرة الراحل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد الكأس منتخب مصر للناشئين بطولة كأس العالم للناشئين وفاة محمد صبري نجم الزمالك السابق

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الكلاب الضالة في مصر… واقع مرعب بين "تهديد السكان ومطالب الرحمة"
خلل مفاجئ كتب نهايته.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري