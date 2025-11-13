"تونسي".. الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للطرد، خلال مباراة منتخب بلاده أمام أيرلندا، في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبحلول الدقيقة 59 أشهر حكم مباراة أيرلندا والبرتغالي، بطاقة حمراء في وجه قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد التحام مشترك بينه وبين لاعب أيرلندا.

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ، التي يحصل خلالها رونالدو على بطاقة حمراء في مباراة خاضها مع البرتغال، خلال 225 مباراة شارك بها رفقة منتخب بلاده.

وظهرت علامات الغضب على النجم البرتغالي، خلال خروجه من أرضية الملعب بعد حصوله على بطاقة حمراء، خاصة في ظل تأخر منتخب بلاده بهدفين دون مقابل.

وتعرض منتخب البرتغال للهزيمة بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وهذه الهزيمة أجلت تأهل المنتخب البرتغالي إلى كأس العالم، حيث يحتاج إلى فوز واحد فقط لضمان التأهل رسميا إلى النسخة المقبلة من المونديال.

أقرأ أيضًا:

"القصة فلوس".. خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للجدل إلى جماهير الزمالك



"جسدنا عمق الروابط العربية".. أول تعليق من الإمارات على استضافة كأس السوبر المصري