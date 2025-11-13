"نجم زملكاوي".. من هو صاحب أول هدف في تاريخ أمم أفريقيا؟

أثار النجم البرازيلي أوسكار حالة من الذعر الكبير في كافة الأوساط الرياضية، بعد تعرضه لحالة إغماء مفاجئة أثناء خضوعه لبعض الفحوصات الطبية، مع فريقه ساو باولو البرازيلي.

وأشار موقع "دي جلوبو" البرازيلي، أن أوسكار تعرض لمشكلة في القلب، أثناء خضوعه لفحوصات ما قبل الموسم، داخل صالة الألعاب الرياضية، مما تسبب في فقدانه للوعي.

وأوضح الموقع ذاته أن نجم وسط تشيلسي السابق وساو باولو الحالي، يفكر في اعتزال كرة القدم بشكل نهائي عقب تعرضه لهذه الأزمة الصحية.

وعلى الرغم من تفكير نجم الوسط البرازيلي في اعتزال كرة القدم، بسبب هذه الأزمة الصحية، إلا أننا نجد أن هناك عدد من اللاعبين نجحوا في تخطي مثل هذه الأزمة من قبل، حيث تعرض عدد من لاعبي كرة القدم لأزمات صحية وعادوا إلى الملاعب مرة آخرى.

ومن اللاعبين الذين تعرضوا لأزمات صحية، تتعلق بالقلب ومن بين هؤلاء اللاعبين، النجم الجزائري نبيل بن طالب، الذي تعرض لأزمة قلبية أثناء خوضه لمباراة غير رسمية رفقة بعض أصدقائه، الذين توقعوا عدم عودة اللاعب لممارسة هذه اللعبة، إلا أنه نجح في العودة للملاعب بعد 8 أشهر خلال شهر نوفمبر الماضي.

كما أن النجم الدنماركي كريستيان إيريكسن من أشهر اللاعبين الذين تعرضوا لمثل هذه الأزمات، بعدما تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا في بطولة أمم أوروبا 2021، بعدما سقط بشكل مفاجئ على أرضية الملعب، وسط صدمة كبيرة من جميع المتواجدين في الملعب.

وفي مارس 2022 ووسط حالة من السعادة الغامرة لكافة الجماهير حول العالم، من الذين عاشوا الكثير من أوقات القلق بسبب الأزمة التي تعرض لها النجم الدنماركي، عاد إريكسن للمشاركة مع الفريق مرة آخرى.

ومن أوائل اللاعبين الذين، عانوا من أزمات قلبية ونجحوا في تخطي هذه الأزمة هو النجم النيجيري نوانكو كانوا، بعدما تعرض لأزمة قلبية بعمر 23 عاما، كادت أن تبعده عن كرة القدم، لكن إصراره ساعده في العودة للملاعب مرة آخرى.

وخضع كانوا لعملية جراحية بعمر 23 عاما، وقرر رئيس نادي إنتر ميلان آنذاك تحمل تكلفة علاجه، ليكمل النجم النيجيري مشواره في كرة القدم بصمام في القلب.