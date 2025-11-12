مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
18:00

الجابون

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

مولدوفا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

- -
18:00

العراق

مصدر يكشف موعد انضمام عمر مرموش لمعسكر منتخب مصر

كتب - مراسل مصراوي:

11:45 م 12/11/2025
كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد انضمام عمر مرموش نجم وسط منتخب مصر ومان سيتي الإنجليزي، إلى التدريبات الجماعية للفراعنة، للمشاركة في بطولة العين الودية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "عمر مرموش سينضم غدا الخميس إلى قائمة منتخب مصر، المتواجدة في الإمارات للمشاركة في بطولة العين الودية الدولية".

ويخوض منتخب مصر مباراتين خلال بطولة العين الودية الدولية بالإمارات، المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 نوفمبر الجاري، حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب أوزبكستان يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات بطولة العين الودية الدولية.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا بالمغرب، خلال الفترة من 21 نوفمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

وظهر صاحب ال 26 عاما خلال الموسم الحالي، رفقة فريق مان سيتي في 12 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة آخر.

