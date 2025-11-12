داخل المستطيل الأخضر.. قصص مأساوية عن لاعبين فقدوا حياتهم في الملاعب

روبرتسون: الجميع سئم من الحديث عن عقد صلاح.. وعلاقتي مع ليفربول رائعة

"قبل مواجهة مصر".. أرقام منتخب سويسرا تحت 17 عاما في مونديال الناشئين

ستوري نجوم كرة القدم.. إمام عاشور وبوبو يستمتعان بعطلتهما في دبي.. ونيولوك

"قبل مواجهة سويسرا".. ماذا قدم منتخب مصر في مشاركاته السابقة بمونديال الناشئين؟

على مر السنين، شهدت ملاعب كرة القدم العديد من الحوادث المأساوية التي انتهت بوفاة لاعبين أثناء المباريات، تاركين خلفهم صدمة كبيرة في قلوب الجماهير ومحبي اللعبة حول العالم. فيما يلي أبرز اللحظات المأساوية:

بيتر بياكسانجزوالا – الهند

توفي متأثرًا بإصابات خطيرة في العمود الفقري تعرّض لها أثناء سقوطه بطريقة خاطئة خلال احتفاله بأحد الأهداف.

إندورانس إيدهور – السودان

فارق الحياة في سيارة الإسعاف عقب تعرضه لنوبة قلبية أدت إلى انهيار الدورة الدموية، وفقًا لتقرير التشريح الطبي.

أكلي فيروز – إندونيسيا

توفي بعد اصطدام قوي مع حارس مرمى الفريق المنافس خلال إحدى المباريات.

بيرماريو موروسيني – إيطاليا

سقط مغشيًّا عليه أثناء المباراة، وتبيّن أن سبب الوفاة هو سكتة قلبية مفاجئة.

مارك فيفيان فويه – الكاميرون

انهار أثناء اللعب في مباراة رسمية، وكشف الفحص الطبي أن الوفاة كانت نتيجة اعتلال عضلة القلب الضخامي.

هرفوي كوستيتش – كرواتيا

اصطدم بجدار خرساني خلال مباراة أمام فريق سيباليا، وتوفي بعد خمسة أيام في المستشفى متأثرًا بإصابات خطيرة في الرأس.

ميكلوس فيهير – المجر

تعرّض لسكتة قلبية ناجمة عن اعتلال عضلة القلب الضخامي أثناء مباراة فريقه ضد نادي فيتوريا.

أنطونيو بويرتا – إسبانيا

انهار خلال مباراة ضد نادي خيتافي، وتوفي لاحقًا في المستشفى بعد تعرضه لعدة نوبات قلبية. وكشف تشريح الجثة عن إصابته باعتلال البطين الأيمن، المسبب لاضطراب النظم القلبي.