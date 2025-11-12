روبرتسون: الجميع سئم من الحديث عن عقد صلاح.. وعلاقتي مع ليفربول رائعة

يستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، لملاقاة نظيره منتخب سويسرا يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات دور ال 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما بقطر.

وكان منتخب مصر للناشئين تأهل إلى دور ال32 ببطولة كأس العالم تحت 17 عاما، بعد احتلال المركز الثالث في مجموعته ليصعد ضمن أفضل ثوالث في المجموعات، فيما صعد منتخب سويسرا بعد احتلال صدارة ترتيب مجموعته.

وتعد هذه المشاركة الثالثة للفراعنة في بطولة كأس العالم للناشئين، حيث شارك في البطولة مرتين من قبل، عامي 1987 بكندا و1997 والتي استضافها مصر.

والجيل الحالي لناشئين الفراعنة أمام فرصة ذهبية، لتحقيق إنجازا كبيرا في تاريخ مشاركات المنتخب الوطني بالبطولة، في مشاركتهم الثالثة بهذا المحفل الدولي.

وجاءت مشاركة المنتخب الوطني للناشئين لأول مرة في المونديال عام 1987، في البطولة التي أقيمت في كندا، وودع الفراعنة البطولة من دور المجموعات، حيث حقق الفوز في مباراة وحيدة أمام كندا، تلقى الهزيمة في لقائين، أمام كلا من: "قطر وإيطاليا".

والمشاركة الثانية للفراعنة فى مونديال الناشئين، جاءت على الأراضي المصرية عام 1997، وودع الفراعنة البطولة من دور ربع النهائي بعد الهزيمة من منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف.

وناشئي الفراعنة في هذه النسخة من البطولة، تمكنوا من الصعود إلى ربع النهائي، بعد خوض 3 مباريات في دور المجموعات تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في مباراة واحدة، حضر التعادل في مباراتين.

وحال تمكن الجيل الحالي للاعبي منتخب مصر، من الفوز على سويسرا والصعود إلى الدور المقبل من البطولة، ستكون المرة الأولى التي يتأهل فيها الفراعنة من التأهل إلى هذا الدور من البطولة بنظامها الجديد، بمشاركة 48 فريقا.

