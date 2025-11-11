مباريات الأمس
كأس العالم تحت 17 عاما

أوغندا

1 0
14:30

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما

أوزبكستان

6 1
15:30

بنما

كأس العالم تحت 17 عاما

تشيلي

2 1
14:30

كندا

"بعد غياب 4 سنوات".. زين الدين زيدان يكشف موعد عودته إلى التدريب

كتب - يوسف محمد:

07:08 م 11/11/2025
كشف النجم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، عن اقتراب عودته للتدريب مرة آخرى خلال الفترة المقبلة.

ورد النجم الفرنسي، على سؤال تم توجيهه إليه من أحد الصحفيين، على هامش حضوره مباراة خيرية بمدينة تولون الفرنسية، حول إمكانية عودته للتدريب مرة آخرى، قائلا: "هذا الأمر سيحدث قريبا جدا".

وعلى الرغم من تواجد زيدان في المباراة الخيرية، التي أقيمت في مدينة تولون الفرنسية، إلا أنه لم يتمكن من المشاركة في اللقاء، بسبب معاناته من إصابة في الفخذ.

وكانت آخر محطات المدرب الفرنسي، هو تولي القيادة الفنية لفريق ريال مدريد في فترته الثانية مع الفريق الإٍباني، خلال الفترة من 2019 حتى عام 2021.

وتوج زيدان مع ريال مدريد خلال الفترتين الذي قاد خلال الفريق، ب 11 لقبا مختلفا في 4 سنوات، بواقع 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، لقبين لكلا من: "الدوري الإسباني، كأس السوبر الأوروبي، كأس السوبر الإسباني وكأس العالم للأندية".

