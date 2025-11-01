مانشستر يونايتد يتعادل مع نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة العاشرة في الدوري الإنجليزي.

أبرز أحداث مباراة اليونايتد ونوتنجهام

سجل أهداف مانشستر يونايتد كلا من: كاسيميرو في الدقيقة 34، وأماد تراوري في الدقيقة 81.

بينما سجل أهداف نوتنجهام كلا من: مورجان جيبس وايت في الدقيقة 48، ونيكولو سافونا في الدقيقة 50.

ترتيب مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست

وبهذا التعادل رفع رصيده مانشستر يونايتد إلى 17 نقطة ليحتل المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما رفع رصيد نوتنجهام فورست رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثامن عشر.