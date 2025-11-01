مباريات الأمس
كرة اليد

ألمانيا تحت 17

- -
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 0
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

2 2
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

أستون فيلا

مانشستر يونايتد يتعادل مع نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

كتب - محمد عبد السلام:

07:46 م 01/11/2025

مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام

حسم التعادل الإيجابي مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة العاشرة في الدوري الإنجليزي.

أبرز أحداث مباراة اليونايتد ونوتنجهام

سجل أهداف مانشستر يونايتد كلا من: كاسيميرو في الدقيقة 34، وأماد تراوري في الدقيقة 81.

بينما سجل أهداف نوتنجهام كلا من: مورجان جيبس وايت في الدقيقة 48، ونيكولو سافونا في الدقيقة 50.

ترتيب مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست

وبهذا التعادل رفع رصيده مانشستر يونايتد إلى 17 نقطة ليحتل المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما رفع رصيد نوتنجهام فورست رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثامن عشر.

