كرة اليد

ألمانيا تحت 17

- -
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

أستون فيلا

موعد مباراة مصر وألمانيا في نهائي بطولة العالم لكرة اليد

كتب : هند عواد

11:33 ص 01/11/2025
    منتخب مصر لكرة اليد للناشئين (7)
    منتخب مصر لكرة اليد للناشئين (8)
    منتخب مصر لكرة اليد للناشئين (1)
    منتخب مصر لكرة اليد للناشئين (4)
    منتخب مصر لكرة اليد للناشئين (5)
    منتخب مصر لكرة اليد للناشئين (3)

يستعد منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، لمواجهة ألمانيا، مساء اليوم، في نهائي بطولة العالم تحت 17 عاما.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائي بطولة العالم، بعد الفوز على إسبانيا، بنتيجة 31-28، فيما تأهل منتخب ألمانيا بعد الفوز على منتخب قطر بنتيجة 39-22.

موعد مباراة مصر وألمانيا في نهائي بطولة العالم لكرة اليد

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين وألمانيا، في التاسعة والرابع مساء اليوم السبت 1 نوفمبر، في إطار منافسات نهائي بطولة العالم، المقامة في المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وألمانيا

تنقل مباراة مصر وألمانيا في نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عاما، عبر قناة أون سبورت 2 بتعليق خالد خيري، وقناة الرياضية المغربية.

منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مصر وألمانيا مباراة مصر وألمانيا نهائي بطولة العالم لكرة اليد

