يستعد منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، لمواجهة ألمانيا، مساء اليوم، في نهائي بطولة العالم تحت 17 عاما.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائي بطولة العالم، بعد الفوز على إسبانيا، بنتيجة 31-28، فيما تأهل منتخب ألمانيا بعد الفوز على منتخب قطر بنتيجة 39-22.

موعد مباراة مصر وألمانيا في نهائي بطولة العالم لكرة اليد

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين وألمانيا، في التاسعة والرابع مساء اليوم السبت 1 نوفمبر، في إطار منافسات نهائي بطولة العالم، المقامة في المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وألمانيا

تنقل مباراة مصر وألمانيا في نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 17 عاما، عبر قناة أون سبورت 2 بتعليق خالد خيري، وقناة الرياضية المغربية.

