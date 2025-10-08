مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

3 3
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 3
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

0 5
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 2
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

0 0
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

1 3
20:15

السعودية

"الأول تاريخيا".. محمد صلاح يسجل رقما قياسيا في تصفيات كأس العالم

كتب : يوسف محمد سعيد

08:22 م 08/10/2025
واصل النجم المصري محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، تحطيم الأرقام القياسية رفقة الفراعنة، بعد هدفيه أمام منتخب جيبوتي، في تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل صلاح ثنائية في فوز الفارعنة اليوم، على حساب جيبوتي، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورفع صلاح عدد أهدافه في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم عبر التاريخ، إلى الهدف رقم 20 ، ليحتل صدارة الهدافين التاريخيين للبطولة، متخطيا العديد من أساطير القارة السمراء، مثل ديديه دروجبا، صامويل إيتو، بالإضافة إلى الجزائري إسلام سليماني وغيرهم من نجوم الأفارقة.

كما رفع قائد المنتخب الوطني، رصيده من الأهداف رفقة الفراعنة إلى الهدف رقم 63، خلال 106 خاضها صلاح مع الفراعنة حتى الآن.

وبهذا الفوز، ضمن المنتخب الوطني التأهل بشكل رسمي، إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

محمد صلاح منتخب مصر كأس العالم 2026 مصر وجيبوتي

فيديو قد يعجبك:



