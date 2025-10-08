موعد مباراة مصر المقبلة بعد التأهل إلى كأس العالم 2026

واصل النجم المصري محمد صلاح قائد المنتخب الوطني، تحطيم الأرقام القياسية رفقة الفراعنة، بعد هدفيه أمام منتخب جيبوتي، في تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل صلاح ثنائية في فوز الفارعنة اليوم، على حساب جيبوتي، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورفع صلاح عدد أهدافه في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم عبر التاريخ، إلى الهدف رقم 20 ، ليحتل صدارة الهدافين التاريخيين للبطولة، متخطيا العديد من أساطير القارة السمراء، مثل ديديه دروجبا، صامويل إيتو، بالإضافة إلى الجزائري إسلام سليماني وغيرهم من نجوم الأفارقة.

كما رفع قائد المنتخب الوطني، رصيده من الأهداف رفقة الفراعنة إلى الهدف رقم 63، خلال 106 خاضها صلاح مع الفراعنة حتى الآن.

وبهذا الفوز، ضمن المنتخب الوطني التأهل بشكل رسمي، إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

