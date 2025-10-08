مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

- -
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

- -
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

ماذا ينتظر محمد صلاح في مباراة مصر وجيبوتي؟

كتب : هند عواد

12:45 م 08/10/2025
يقترب محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من الانفراد بصدارة قائمة هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عندما يواجه جيبوتي مساء اليوم.

ويحتل محمد صلاح وصافة قائمة الهدافين في التصفيات، برصيد 7 أهداف، بفارق هدف واحد عن الجابوني دينيس بوانجا.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على جيبوتي في السابعة مساء اليوم، على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وفي حالة فوز منتخب مصر على جيبوتي، ينتزع صلاح ورفاقه بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم، إذ سيرتفع رصيد الفراعنة إلى 23 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الوصيف بوركينا فاسو.

محمد صلاح منتخب مصر مصر وجيبوتي كأس العالم

