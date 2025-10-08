ماذا ينتظر محمد صلاح في مباراة مصر وجيبوتي؟

الصراع يشتغل في آخر جولتين.. موقف المنتخبات الأفريقية في تصفيات كأس العالم

يقترب محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، من الانفراد بصدارة قائمة هدافي التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عندما يواجه جيبوتي مساء اليوم.

ويحتل محمد صلاح وصافة قائمة الهدافين في التصفيات، برصيد 7 أهداف، بفارق هدف واحد عن الجابوني دينيس بوانجا.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على جيبوتي في السابعة مساء اليوم، على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وفي حالة فوز منتخب مصر على جيبوتي، ينتزع صلاح ورفاقه بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم، إذ سيرتفع رصيد الفراعنة إلى 23 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الوصيف بوركينا فاسو.

